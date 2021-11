Köln (SID) - Der SV Meppen hat seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt und mit dem vierten Sieg in Folge den Sprung auf den dritten Platz geschafft. Durch das souveräne 4:0 (1:0) am 16. Spieltag gegen Viktoria Köln beendeten die Niedersachsen zudem die Serie des Gegners, der zuvor ebenfalls drei Partien gewonnen hatte.

Luka Tankulic (39./56.) mit seinen Saisontoren fünf und sechs, Morgan Faßbender (73.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Richard Sukuta-Pasu (88.) erzielten die Tore für die formstarken Meppener, die im eigenen Stadion erfolgreich konterten.

Überschattet wurde die Partie von einer viertelstündigen Unterbrechung: Aus Protest gegen die Austragung von Montagsspielen hatte ein Teil des Meppener Anhangs bereits vor dem Anpfiff lautstark mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam gemacht. Nach erfolgloser Intervention durch die Klub-Verantwortlichen unterbrach Schiedsrichter Florian Exner die Partie nach etwas mehr als zehn Minuten.