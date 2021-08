Zwickau (SID) - Das für den 4. September geplante Ost-Derby in der 3. Fußball-Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC wird auf den 15. September (19.00 Uhr) verlegt. Als Grund gaben die Zwickauer eine "zwingende Vorgabe der Sicherheitsbehörden" an. Demnach haben "einsatzbezogene Belastungsspitzen der Sicherheitskräfte für das Wochenende vom 3. bis 5. September in Sachsen" die Lage verändert.