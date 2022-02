Köln (SID) - Das für Freitag angesetzte Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen dem SC Verl und dem FSV Zwickau ist am Mittwoch wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Verls Ausweichspielort Lotte abgesagt worden. Die Entscheidung fiel nach der Begutachtung des Rasens durch die Platzkommission auch deswegen so frühzeitig, weil in der Region bis Freitag Unwetter mit weiterhin teilweise starken Regenfällen erwartet werden. Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest.