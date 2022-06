Dortmund (SID) - Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II hat Christian Preußer als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Coach des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf tritt bei der schwarz-gelben U23 die Nachfolge von Enrico Maaßen an, der wenige Tage zuvor zum Bundesligisten FC Augsburg wechselte. Preußer unterschrieb am Freitag einen Zweijahresvertrag.

Der 38-Jährige hatte vergangene Saison in Düsseldorf seine erste Station in der 2. Bundesliga angetreten, war nach fünf Siegen aus 21 Ligaspielen im vergangenen Februar aber freigestellt worden. Vor seinem Engagement bei der Fortuna hatte Preußer die Freiburger U23 in die 3. Liga geführt, mit den Breisgauern kommt es nun zum Wiedersehen.

"Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe bei Borussia Dortmund und bin glücklich, dass wir uns so schnell einigen konnten", wird Preußer in einer Pressemitteilung des BVB zitiert.