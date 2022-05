München/Kaiserslautern - Es war ein mittelschweres Beben, das da durch die Pfalz ging. Trotz der feststehenden Teilnahme an der Relegation um einen Platz in der 2. Liga (Relegation: Kaiserslautern - Dynamo Dresden am 20. Mai ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1 und im Stream auf ran.de) hat der 1. FC Kaiserslautern seinen Trainer Marco Antwerpen freigestellt.

Der FCK hatte zuletzt drei Spiele in Serie verloren und Platz zwei an Eintracht Braunschweig abtreten müssen. Nachfolger von Antwerpen wird Dirk Schuster, der bereits mit dem SV Darmstadt 98 zwei Aufstiege schaffte.

Antwerpen kritisiert "wahnsinnige Entscheidung"

Einen Tag nach seiner Entlassung meldete sich Antwerpen zu Wort. "Sport1" sagte er: "Ich bin geschockt und traurig über diese Entscheidung. Ich wollte mit diesem Club aufsteigen, habe alles dafür gegeben und nun diese wahnsinnige Entscheidung". Antwerpen verlor in seiner Amtszeit nur zwei Heimspiele in der 3. Liga.

Besonders an Geschäftsführer Thomas Hengen ließ der ehemalige Coach der Würzburger Kickers kein gutes Haar: "Warum diese Person das macht, weiß ich nicht. Die Mannschaft steht hinter uns als Trainerteam, und das muss ich jetzt erst mal sacken lassen", so Antwerpen.

Dem Rest des Klubs wünschte er danach nur Gutes: "Ich bedanke mich bei den Jungs und diesen fantastischen Fans. Ich hoffe, dass der Aufstieg gelingen wird."

Sein Nachfolger Schuster leitete bereits das erste Training vor dem Relegationsduell mit Dynamo Dresden.

