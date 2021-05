München – Der Beweis für Zeitreisen ist erbracht! Es ist nicht anders möglich, denn bei der Gründung des TSV München im Jahr 1860 muss Sascha Mölders mit am Tisch gesessen haben. Der Stürmer lebt und atmet diesen manchmal nicht zu greifenden Verein wie kaum ein anderer. Und hat Mölders etwa nicht schon immer das himmelblaue Trikot getragen?

Der 35-Jährige spielt bei den Löwen in dieser Saison jedenfalls die Hauptattraktion: Mit seinen Treffern ist er die Sauerstoffversorgung für die Aufstiegshoffnungen des Drittligisten. Mölders kommt zudem eine Sonderrolle zu, die er in ganz Fußballdeutschland einnimmt – auch wenn er diese vermutlich sofort ablehnen würde. Er ist der Botschafter der Bodenständigkeit und steht für ein Lebensgefühl, das viele im Fußball vermissen. Er ist nahbar in einer Branche, die Nähe von Instagram-verwaltenden Agenturen simulieren lässt.

Mölders braucht sein Bäuchlein

Ein Zitat von Mölders, das viel, wenn nicht alles über sein Verständnis dieses Sports aussagt, liest sich im Vergleich wie ein Manifest: "Fußball ist: Stehplatz, Bier in der Hand, Bratwurst, Mannschaft anfeuern, nach Schweiß stinken und die Mannschaft versucht, das zurückzugeben."

Als Beweis seiner direkten Verbindung zu den Wurzeln des Fußballs posierte er kürzlich als Model für das Kreisliga-Symbolfoto des Jahres: Da liegt Mölders – 1,85 Meter groß, nach eigenen Angaben "um die 88 Kilo" schwer – quer in der Luft, der Ball hat gerade seinen Fuß verlassen, das Trikot ist verrutscht, der Bauch darunter erzählt von Pizza nicht von Askese.

"Was ist schon Optimalgewicht? Für meine Spielweise brauche ich Masse", sagte er zuletzt der "Bild". "Wenn ich ein Lauch wäre, dann würde das nicht gehen. Dann würden mich meine Gegenspieler einfach wegdrücken. Ich würde nicht zehn Kilo weniger wiegen wollen."

T-Shirts mit "Die Wampe von Giesing"

Der gebürtige Essener – ja, er ist wirklich nicht auf Giesingens Höhen geboren – bewirbt sein Bäuchlein mittlerweile sogar. Auf seiner Website verkauft er Pullovers und T-Shirts mit einer stilisierten Zeichnung seines Seitfallzieher, Aufschrift: "Die Wampe von Giesing" und "Der Bauch Gottes". Diego Maradona hätte nicht eleganter ins Ziel dribbeln können.

Die Abwehrspieler schaffen es tatsächlich nur selten, den Stoßstürmer aus dem Weg zu räumen. Denn auch das zeichnet Mölders aus: Er ist ein eingefleischter Torjäger mit großer Willenskraft – auch wenn die Technik nicht immer so filigran ist wie bei seinem Seitfallzieher. "Wenig Talent, viel Einsatzwillen", beschrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" einst dessen Fähigkeiten. Und die "Augsburger Allgemeine" titelte einmal: "Vom Lauf eines Limitierten".

Sechzig träumt vom Aufstieg

In dieser Saison hat Mölders mit 21 Toren und acht Vorlagen zum dritten Platz der Löwen beigesteuert. Mit 65 Punkten gehören die Sechziger zu den unbedingten Aufstiegskandidaten in die zweite Liga. FC Ingolstadt (Vierter, 65 Punkte), Hansa Rostock (Zweiter, 67) und Dynamo Dresden (Erster, 69 Punkte) komplettieren das explosive Gemisch zwei Spieltage vor Schluss.

Für die Münchner wäre der Aufstieg die langersehnte Rückkehr, nachdem der Verein 2017 von der zweiten Liga in die Regionalliga Bayern gestürzt war. Damals hatte sich Investor Hasan Ismaik geweigert, den nötigen Betrag für die Drittliga-Lizenz zu hinterlegen. Eine weitere Episode der unzähligen Zwistigkeiten in der Vereinsführung von 1860 München, die noch legendärer sind als Mölders Wampe.

Mit 15 Jahren schon Vater

Der Stürmer verblieb nach dem tiefen Fall neben Jan Mauersberger als einziger aus dem Profikader. Er war erst ein Jahr zuvor fest vom FC Augsburg verpflichtet worden, zuvor war er schon ausgeliehen gewesen. Seine Entscheidung pro München fiel auch wegen seiner Familie, seine Kinder fühlten sich wohl.

Mölders ist schon mit 15 Vater geworden, mittlerweile hat er vier Kinder. Seine Frau Ivonne ist keine klischeebelastete Spielerfrau. Sie hat selbst den Trainerschein und ist ähnlich gerade heraus wie ihr Mann. Vom Augsburger Stadtmagazin "Neue Szene" auf die influencenden Spielerfrauen angesprochen sagte sie: "Bei mir läuft das aber anders, mit vier Kindern spielte sich mein Leben zwischen Stadion, Babybrei und Kinderkacke ab."

Nachteile der Nähe

Sie beschrieb aber auch, wie schwierig es sein kann, wenn der Fußballer-Ehemann nach dem Geschmack der Fans ist. "Wenn man so nahbar ist wie wir, dann ist es schon eher ein Nachteil. Meine Tochter wurde lange in der Schule gemobbt und Kinder können richtig fies sein." Auch mit Schulterklopfern habe sie schon ihre Erfahrungen gemacht. "Ich erkenne die, Sascha eher nicht. Er ist jemand, der Leuten zu schnell vertraut."

Vielleicht ist Mölders am Ende doch nur ein Mensch, der sein Fußballherz am rechten Fleck hat. Den Fans macht er jedenfalls viel Freude – auch wenn er kein Zeitreisender ist.

Tim Brack

