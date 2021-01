München - Vor einem Jahr galt Joshua Zirkzee beim FC Bayern als hoffnungsvoller Shooting-Star. Doch diese Zeiten sind vorbei. Weil er in der Profi-Mannschaft in dieser Saison kaum zum Zug kommt, sollte der Niederländer mit Bayern II in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Im Derby gegen den TSV 1860 München fiel der Stürmer am Samstag weniger mit seiner Leistung, sondern mit einem brutalen Foul auf.

Abschied möglich

In der 27. Minute kam der 19-Jährige im Strafraum zu spät, zog aber nicht zurück und traf Löwen-Keeper Marco Hiller frontal unglücklich mit dem Fuß im Gesicht. Schiedsrichter Martin Petersen zückte umgehend die Rote Karte. Der stark blutende Hiller konnte nach einer mehrminütigen Verletzungspause weiter spielen, für Zirkzee ging's in die Kabine.

Für den Niederländer könnte es das letzte Kapitel beim FC Bayern sein. Bereits in den vergangenen Wochen stand er unter Beobachtung. Laut "Bild" waren die Verantwortlichen mit der Einstellung des Angreifers unzufrieden. Nach dem Aussetzer im Stadt-Derby erscheint nun ein Verkauf des gefallenen Hoffnungsträgers immer wahrscheinlicher.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.