Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück meldet zwei Corona-Fälle in seiner Mannschaft. Bei den regelmäßigen Testungen der Niedersachsen wiesen Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer und Stürmer Marc Heider vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Waldhof Mannheim laut Vereinsangaben positive Ergebnisse auf. Demnach befinden sich die beiden Profis mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne.

Die Begegnung in Mannheim kann allerdings nach komplett negativ ausgefallenen Antigen-Schnelltests bei den übrigen Spielern des Zweitliga-Absteigers wie geplant stattfinden.