München/London - "Wir müssen angesichts dieses Virus' vorsichtig sein." Das sagte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Mittwoch und kündigte im Zuge einer Pressekonferenz neue Beschränkungen im Land an.

Grund dafür ist die Omikron-Variante des Coronavirus: "Es ist zunehmend klar geworden, dass sich Omikron sehr viel schneller ausbreitet als die Delta-Variante", sagte der konservative Regierungschef. Laut "Zeit" gibt es bereits mehr als 500 bestätigte Fälle auf der Insel, exponentiell steigend.

Volle Fußballstadien dürfen bleiben - mit 2G

Dabei bleibt die Kapazität bei Großveranstaltungen zwar noch unberührt, die Betonung liegt aber auf "noch". Als ersten Schritt führte die britische Regierung eine 2G-Regel für Großveranstaltungen und Discos ein. Diese Regel tritt bereits beim kommenden Wochenende in Kraft.

Einen Befürworter aus der Liga gibt es bereits: West Ham Uniteds Trainer David Moyes.

Der sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch: "Wir müssen versuchen, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten", so Moyes. "Wäre ich Fan, dann würde ich mich deutlich sicherer fühlen, wenn ich wüsste, dass mein Nebenmann vollständig geimpft ist und so nur ein vergleichsweise kleines Risiko hat, das Virus zu übertragen."

Nach Ausbruch in der Mannschaft: Tottenham-Spiel abgesagt

Dass sich das Virus auf der Insel bereits stark ausbreitet, zeigen die Tottenham Hotspur. Deren Conference-League-Spiel gegen den französischen Vertreter Stade Rennes wurde abgesagt.

Der Grund: Corona. Acht Spieler wurden positiv getestet, dazu fünf Betreuer aus dem Trainerstab von Antonio Conte.

Der zeigte sich ähnlich wie sein Kollege Moyes besorgt: "Die Zahl wächst jeden Tag, es ist ein ernsthaftes Problem", so der Italiener. "Es hat keinen Sinn, über Fußball zu reden. Im Moment wissen wir nicht, was morgen sein wird. Wer ist dann dran? Ich? Ein anderer? Das ist ansteckend. Wir haben alle Familien und sind verängstigt."

Aktuell wird damit gerechnet, dass die Stadien an den Wochenenden unter 2G-Bedingungen nicht voll werden.

