München - Elfte Spielminute. Antony, der Zauberer der Show, direkt vor der Ajax-Fankurve. Die Groningen-Verteidiger, längst selbst zu Zuschauern verdammt. Und Antony, der 22-jährige Brasilianer, lädt an diesem Nachmittag Mitte August erneut zum Tänzchen ein.

Im linken Fuß genug Überzeugung und noch mehr Gefühl, windet sich Antony im gegnerischen Strafraum durch drei Verteidiger durch. Ein finaler Akt, ein letztes Aushängeschild seines Talents. Der Video-Clip wurde bereits millionenfach angeschaut.

Es sollte das letzte Spiel von Antony im Dress von Ajax Amsterdam werden. Ein Tor, eine Vorlage und zahlreiche atemberaubende Dribblings gelangen ihm gegen den FC Groningen. Den Edeltechniker zieht es nun für knapp 100 Millionen Euro zu Manchester United. Dem verblassten Traditionsklub soll der Brasilianer mit seinem Flair einen neuen Anstrich geben.

Wunschspieler von Erik ten Hag

Bei Erik ten Hag, dem neuen Cheftrainer von ManUnited, soll Antony ganz oben auf der Wunschliste gestanden haben. Aus gutem Grund: Unter ten Hag entwickelte sich Antony zu einer Stammkraft bei Ajax.

"Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du mir beigebracht hast. Du weißt, dass ich immer da bin, wenn du mich brauchst", sagte Antony in einer Videobotschaft an ten Hag im Mai, als sein Trainer von Ajax zu ManUnited wechselte.

Und ten Hag braucht seinen ehemaligen Schützling. Zwar konnte ten Hag mit United die letzten beide Pflichtspiele gewinnen, unter anderem gegen den FC Liverpool, aber sechs Punkte aus den ersten vier Partien und eine 4:7-Tordifferenz erzählen die Geschichte eines Teams, das noch auf der Suche nach der Höchstform ist.

Antony kennt das Spielsystem

Antony soll den Flügel wiederbeleben. Mit einer Ballade bestehend aus Dribblings, Torschussaktionen und (nicht wirklich passend zu einem brasilianischen Zauberfuß) Gegen-Pressing.

Ein einfacher Blick auf den Leistungsbogen von Antony in der letzten Saison (zwölf Tore, zehn Vorlagen in 33 Pflichtspielen) reicht nicht aus, um seinen ganzen Einfluss auf ein Spiel einzufangen. Die etwas holprige, aber aussagekräftige Statistik "torerzeugende Aktionen" misst jegliche Einzelleistungen (Torschuss, Dribbling, Pass, herausgeholter Freistoß/Elfmeter etc.), die direkt zu einem Tor geführt haben. Antony sammelte, laut der Fußballdaten-Seite "FBREF", knapp 1,5 solcher Aktionen pro Spiel. Bedeutet, in jedem Spiel war er an eineinhalb Toren in irgendeiner Form direkt beteiligt.

Auch das Gegenpressing zählt zu einer Paradedisziplin des 22-Jährigen. Der Ballkünstler ist sich für die "Drecksarbeit" nicht zu schade. Knapp über acht Bälle eroberte er, laut "FBREF" vergangene Saison pro Spiel zurück, einer der höchsten Werte im direkten Vergleich mit Spielern auf seiner Position.

Natürlich muss an der Stelle gesagt werden, dass das Niveau der Eredivisie nicht dem der Premier League oder anderen "Top-5-Ligen" entspricht. Doch Antony bewies bereits in der Vergangenheit, dass er Hürden meistern kann.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

Antony: Buchautor, Vater, Fußballer

Er wuchs als mittleres Kind einer fünfköpfigen Familie in einer Favela in Osasco, einer großen Marginalsiedlung am Stadtrand von Sao Paulo, auf. "Ich habe Armut erlebt, oft gab es wenig zu essen", erzählte Antony in einem Interview mit der niederländischen Tageszeitung "AD". Ein Spruch ziert seinen linken Unterarm: "Wer aus der Favela kommt, der weiß, was dort geschieht".

Dank des Fußballs schaffte Antony den Sprung raus aus der Favela, mit elf Jahren lief er für die Jugendmannschaften von Sao Paulo auf. Acht Jahre später, mit 19 Jahren, veröffentliche er ein Buch "Antony - Da Superação a um Sonho Real". Eine Art Biografie, die seinen Durchmarsch und seinen Transfer zu Ajax beschreibt. Aber auch Hürden, beispielsweise, dass er in seiner Jugend drei Mal fast von Sao Paulo entlassen wurde.

Mit 19 Jahren wurde Antony Vater, musste früh Verantwortung übernehmen. "Ich bin ehrlich, als du in meine Welt gekommen bist, hatte ich Sorge, Angst und Unsicherheit. Ich wusste nicht, wie es sein würde, Vater zu sein. (...) Du hast meinem Leben einen Sinn gegeben. Ich liebe dich.", schrieb er vor knapp zwei Jahren in einem Post auf Instagram.

Neues Kapitel: ManUnited

Bei ManUnited wird ein weiteres Kapitel des Buches von ihm geschrieben. Der Klub machte die Verpflichtung am Dienstag offiziell, es dürfte nicht lange dauern, bis er in die Manege gelassen wird.

Der Zauberer wird im Rampenlicht stehen. Aber, und das hat er in der Vergangenheit schon oft unter Beweis gestellt, das steht ihm ja ganz gut.

