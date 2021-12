München - 710 Spiele, 186 Tore, 150 Vorlagen, Champions-League-Sieger 2005, fast 20 Jahre Liverpool. Selten war das Wort "Legende" passender. Mit einer 1:6 Niederlage gegen Stoke City endete dann aber im Mai 2015 die Zeit von Steven Gerrard beim FC Liverpool. Sechseinhalb Jahre später kehrte der 41-Jährige nun zurück. Allerdings als Trainer und nicht in Diensten seines Jugendklubs.

Auf dem Weg zum Top-Trainer?

In den USA, bei LA Galaxy, ließ er seine Karriere ausklingen, kehrte nach seiner aktiven Zeit aber schnell wieder zurück zu Liverpool. Von Februar 2017 bis Mai 2018 trainierte Gerrard verschiedenste Jugendteams der "Reds", bevor er seine erste Trainerstation im europäischen Fußball antrat.

Die Glasgow Rangers gingen das Wagnis ein und wurden dafür belohnt.

Gerrard brachte den Traditionsverein, der 2012 in die vierte schottische Liga zwangsabstieg, wieder in die Spur und krönte die Jahre bei den Rangers mit dem Meistertitel 2021. Dem ersten seit 2011. Gleichzeitig verhinderte er so den zehnten Titel von Stadtrivale Celtic.

Dann folgte der Wechsel nach Birmingham zu Aston Villa, das sich nach einem schwachen Saisonstart von Dean Smith getrennt hatten. In kurzer Zeit stabilisierte er den Verein, gewann drei seiner ersten vier Spiele. Im fünften Spiel kam es also nun zur Rückkehr in die Heimat.

Stark verteidigt, trotzdem verloren

Das, zugegeben, eher schwache Spiel gewann Liverpool nach einem Elfmeter von Mo Salah mit 1:0.

Richtig gefährdet schien der Sieg jedoch zu keinem Zeitpunkt. Gerrard brachte seine Mannschaft im gewohnt offensiven 4-3-3 auf den Platz, war jedoch darauf bedacht tief zu stehen und Kontersituationen auszunutzen.

Nach dem Spiel zeigte sich Gerrard mit der defensiven Leistung seines Teams sehr zufrieden und erklärte: "Wir haben sehr gut verteidigt und am Ende wird das Spiel leider durch einen Elfmeter entschieden."

Folgt Gerrard auf Klopp?

Besser als das Spiel war die Stimmung, selbst nach dem Spiel besangen die Anhänger Liverpools ihren ehemaligen Kapitän. Das Ergebnis geriet fast ein wenig in den Hintergrund.

Viele sind sich sicher! Der nächste Trainer nach Jürgen Klopp soll "Stevie G" sein. Sogar Klopp selbst ist ein Fan dieser Idee. Schon 2019 sagte der 54-Jährige: "Wenn Sie mich fragen, wer mir folgen soll, würde ich Stevie sagen."

Mit der heutigen Leistung sind die Chancen auf dieses Szenario zumindest nicht geringer geworden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.