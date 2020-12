München - Mesut Özil befindet sich beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis. Während es Gerüchte um einen Wechsel im Winter gibt, macht er jetzt anderweitig auf sich aufmerksam.

In seiner Instagram-Story postete er ein Bild, auf dem der neue Supersportwagen "Mercedes AMG One" zu sehen ist. Unterschrieben ist das Bild mit dem Wort "soon", zu Deutsch "bald".

Nur 275 Exemplare

Damit könnte Özil zu einen der insgesamt nur 275 Besitzer des Luxus-Autos gehören. Der Preis pro Karre beträgt 2,75 Millionen Euro plus Steuern. Für Özil, der mit 21 Millionen Euro Top-Verdiener bei Arsenal ist, sind das fast schon Peanuts.

Der "Mercedes AMG One" sollte eigentlich bereits 2019 auf den Markt kommen, aber die Auslieferung verzögerte sich. 2021 soll es soweit sein. Zu den weiteren Käufern sollen Nico Rosberg, David Coulthard, Valtteri Bottas und Mit-Entwickler Lewis Hamilton zählen.

Özil ist bekennender Fan von Mercedes und besitzt bereits zahlreiche Luxusautos vom Autohersteller aus Stuttgart. Mit dem neuem Modell, das so nah wie möglich an einem Formel-1-Auto sein soll, wird sich sein Fuhrpark nun wohl vergrößern.

