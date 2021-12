München/Liverpool - Selten hat die Wahl des Weltfußballers so viele Diskussionen ausgelöst wie die im Jahr 2021. Lionel Messi siegte am Ende in der Abstimmung von hunderten Journalisten vor Robert Lewandowski.

Von einem "Skandal" war teilweise zu lesen, weil der Pole nicht als Sieger der Abstimmung hervorging. Doch schaut man sich die folgenden Positionen an, dann werfen mehrere Platzierungen Fragen auf. Unter anderem Rang sieben, belegt von Mohamed Salah.

Tormaschine, Dribbelkünstler, Vorlagengeber

Sechs Spieler hatten laut der Meinung der abstimmenden Journalisten ein besseres Jahr 2021 als Mohamed Salah. Schwer zu glauben, wenn man sich die Statistiken anschaut:

Salah steht in dieser Saison in der Premier League bei 13 Treffern in 14 Spielen, dazu kommen neun Vorlagen. Doch nicht nur die Tore selbst sind es, die Salah derzeit in die Weltspitze heben: Erst beim jüngsten Spiel gegen den Stadtrivalen FC Everton zauberte er den Ball aus spitzem Winkel mit enormer Körperbeherrschung punktgenau in den Torwinkel.

Beim 2:2 gegen Manchester City Wochen zuvor hatte er die Abwehr der Citizens stocksteif aussehen lassen, im Old Trafford demütigte er später Erzrivale Manchester United mit einem Dreierpack. In der Champions League kommt der Linksfuß in der "Todesgruppe" C auf sechs Tore in fünf Spielen. Dabei soll angemerkt sein: Salah ist nicht einmal klassischer Mittelstürmer, sondern spielt wie einst Messi bei Barcelona Rechtsaußen.

Aufs Jahr 2021 gerechnet kommt der Ägypter übrigens auf 44 Tore und elf Vorlagen in 59 Spielen. Keine Frage: Er ist als Spieler durch seine bloße Gefahr, Schnelligkeit, Technik und sein Dribbling ungemein wichtig für den FC Liverpool und Jürgen Klopp. Dass es nicht ganz zu einer Torbeteiligung im Schnitt pro Spiel reicht, liegt an Salahs etwas schwächerem Frühling.

Unverständnis in Liverpool

Der Protagonist wollte sich zu seiner Platzierung sichtlich enttäuscht aber nicht äußern. "Kein Kommentar", so Salah gegenüber "Prime Video".

Im Oktober erst sagte sein Trainer Klopp, dass der Ägypter der derzeit beste Fußballer der Welt sei. "Wir müssen nicht über Ronaldo und Messi reden, was sie für den Weltfußball getan und wie sie ihn dominiert haben", so der gebürtige Stuttgarter: "Aber im Augenblick ist keiner besser als er."

Als "Kloppo" erst kürzlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Everton zu den Ergebnissen der Wahl befragt wurde, sagte er den anwesenden Journalisten nur: "Es ist doch eine Journalistenwahl, oder? Dann ist es dein Fehler."

Ballon d'Or vergleichbar mit Pro Bowl in der NFL

Am Ende des Tages ist die Wahl des Weltfußballers mehr oder minder eine Abstimmung der Popularität. Es gibt sehr wenig Luft nach oben für Salah im Jahr 2021, gerade in der zweiten Jahreshälfte. Noch viel besser zu spielen ist quasi nicht möglich.

Messi dagegen hatte ein hervorragendes erstes Halbjahr bei einem völlig dysfunktionalen FC Barcelona, dafür aber ein kaum relevantes zweites Halbjahr bei Paris St. Germain. Also genau andersrum als es bei Salah der Fall war. Hätte Messi den Ballon d'Or also verliehen bekommen, wenn er nicht schon sechsfacher Titelträger gewesen wäre? Vermutlich nicht.

Die Ausgangslage ist etwa vergleichbar mit dem Pro Bowl in der NFL. Je mehr Pro Bowls in der Vita eines Spielers stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass er erneut in das All Star Game gewählt wird. Das ist nicht verwerflich, muss aber auch dementsprechend eingeordnet werden.

Am Ende bleibt für Mohamed Salah nur eines: so weiter zu spielen wie zujetzt. Denn viel wichtiger und auch schöner im Fußball sind die Titel mit der Mannschaft.

Und mit einem Salah in der aktuellen Gala-Form wird der FC Liverpool sicher den ein oder anderen Titel gewinnen können.

