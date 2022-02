München - Gut sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM 2021 im Spiel Dänemarks gegen Finnland arbeitet Christian Eriksen weiter an seinem Comeback.

Der 29-jährige Däne, der von den Ärzten nach seinem Kollaps reanimiert werden musste, heuerte nach seiner Vertragsauflösung bei Inter Mailand zuletzt bei Premier-League-Aufsteiger Brentford an.

Beim Klub aus West-London bestritt Eriksen, dem mittlerweile ein Defibrillator eingesetzt wurde, am 7. Februar 2022 sein erstes Mannschaftstraining mit den neuen Kollegen.

Wiedersehen zwischen Eriksen und Trainer Frank

Eriksen unterschrieb bei Brentford zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Eine Fortsetzung seiner Karriere in Italien war zuvor nicht mehr möglich, da es die Statuten der Serie A nicht erlauben, dass ein Spieler mit einem Defibrillator eingesetzt wird. Daher kam es zur Vertragsauflösung bei Inter.

Die Eingewöhnung bei Brentford sollte dem früheren Tottenham-Profi ohnehin recht einfach fallen, schließlich stehen im Kader Brentfords sechs weitere Spieler aus Dänemark. Auch Trainer Thomas Frank ist ein Landsmann Eriksens, betreute den Offensivmann einst sogar schon in der U17-Nationalmannschaft.

"Ich freue mich, wieder mit Christian zu arbeiten. Es ist eine Weile her, dass ich ihn trainiert habe, seitdem ist viel passiert. Damals war er 16 und ist dann einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League geworden", sagte Coach Frank zur Wiedervereinigung mit Eriksen.

Der prominente Neuzugang wird bei Brentford mit der Rückennummer 21 auflaufen. Vor seiner Vertragsunterschrift bei Brentford hielt sich Eriksen unter anderem bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam fit.

Leipzig-Stürmer Poulsen: Eriksen-Rückkehr ist eine Erfolgsgeschichte

Auch Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen äußerte sich in der ran Bundesliga Webshow zuversichtlich bezüglich des anstehenden Comebacks seines dänischen Nationalmannschafts-Kollegen.

"Zum Glück hatten wir eine gute medizinische Ersthilfe. Dass er jetzt wieder auf dem Feld sein kann, ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn er wieder bereit ist, Fußball zu spielen wie vor dem Vorfall bei der EM, habe ich keine Zweifel, dass er wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren wird und bei der WM 2022 dabei sein kann", sagte der 26-jährige Poulsen, der den Herzstillstand Eriksens im Juni 2021 auf dem Platz miterlebte.

"Dadurch, dass er selbst in der Situation nicht bei Bewusstsein war, hatten wir von der Szene etwas andere Eindrücke bekommen als er. Wir hatten die Möglichkeit, während der EM mit Psychologen zu sprechen, auch in Gruppen-Sessions", erinnert sich Poulsen an das dramatische Erlebnis rund um Eriksens Herzstillstand.

