Vier Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2022 in Katar rollt in England bei den Profis schon wieder der Ball. In der vierten Runde des Carabao Cup kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden englischen Schwergewichte Manchester City und Liverpool, die Reds müssen ins Etihad-Stadium reisen.

Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) der beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.