München - Am Wochenende erklärte Chelsea-Oligarch Roman Abramowitsch als indirekte Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dass er "Verantwortung und Fürsorge" für den Klub mit sofortiger Wirkung abgeben und sich aus dem strategischen Geschäft vorübergehend zurückziehe.

Öffentlichkeitswirksam via Twitter übergab der 55-Jährige die Führung des Klubs an die gemeinnützige Stiftung des FC Chelsea. Doch formal ist dieser Akt bisher nicht vollzogen. Abramowitsch hält die Zügel rechtlich noch immer in der Hand.

Denn die sechs Treuhänder der Stiftung (bestehend aus dem Chelsea-Vorsitzenden Bruce Buck, Finanzdirektor Paul Ramos, Frauen-Cheftrainerin Emma Hayes, Sir Hugh Robertson, dem Vorsitzenden der British Olympic Association, Piara Powar, Geschäftsführerin der Antidiskriminierungsgruppe Fare sowie Sportanwalt John Devine) zögern, dem Plan des Oligarchen zuzustimmen.

Stiftung hat Klub-Führung noch nicht zugestimmt

Laut "Telegraph" haben mindestens zwei von ihnen Bedenken bezüglich drohender Interessenkonflikte. Wenn eine Stiftung den Status der Gemeinnützigkeit beanspruche, aber zugleich einen milliardenschweren Fußballklub führen soll, sei das kaum miteinander zu vereinbaren. Einige Treuhänder sollen sogar mit Rücktritt gedroht haben.

Dies würde nicht zwingend das Aus für Abramowitschs Plan bedeuten. Theoretisch könnten die abtrünnigen Treuhänder ersetzt werden.

Allerdings rückt den "Blues" nun die britische Wohltätigkeitkommission auf die Pelle. Am Montag forderte die Organisation Stiftung und Klub zu einer Stellungnahme auf, wie beide Organe getrennt bleiben könnten, sollten sie künftig tatsächlich von denselben Personen geführt werden.

Chelseas Anwälte wollen nun einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Dies wird aber einige Zeit beanspruchen. So lange steht Abramowitsch rechtlich in der Verantwortung.

Abramowitschs Vermögen könnte eingefroren werden

Weil der 55-Jährige in jedem Fall Eigentürmer des FC Chelsea bleiben wolle, machen den Treuhändern auch die Gefährdung des Klubs durch die kolportierten engen Verbindungen des Oligarchen zu Russlands Präsident Wladimir Putin Sorgen.

Bislang ist Abramowitschs Vermögen zwar noch nicht eingefroren. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant forderte eben dies mit Nachdruck von Briten-Premier Boris Johnson. Der Politiker stützt sich dabei laut der "Süddeutschen Zeitung" auf ein Dokument, in dem das Parlament Abramowitsch im Jahr 2019 wegen angeblicher Klüngelei mit Putin und mutmaßlichen Verbindungen zu "korrupten Aktivitäten und Praktiken" als "Person von Interesse" eingestuft hatte.

Abramowitsch nimmt an Friedensverhandlungen teil

Bislang hat sich der Öl-Multi nicht von der Invasion der Russen in die Ukraine distanziert. Ein Sprecher gab am Dienstag allerdings bekannt, dass Abramowitsch auf Bitten der Ukraine an den Friedensgesprächen mit der russischen Delegation teilnehmen werde.

Sollte Abramowitschs Vermögen trotzdem noch eingefroren werden, wären davon auch seine Anteile an den "Blues" betroffen. Dieser Akt wäre juristisch deutlich schwieriger, wenn er die Führung des Klubs tatsächlich abgegeben hätte.

Seinen Plan könnte man demnach als klugen Schachzug verstehen. Zumal er über Klubdirektorin Marina Granovskaia, eine enge Vertraute, auch weiterhin Einfluss auf das operative Geschäft behält. Bislang ist es allerdings völlig offen, ob sein Plan am Ende aufgeht und Chelsea mit einem blauen Auge davonkommt.

