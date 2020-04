London - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Norman Hunter ist an COVID-19 erkrankt.

Der 76-Jährige werde nach einem positiven Test in einer Klinik behandelt, teilte sein Ex-Klub Leeds United mit. "Kämpfe weiter, Norman. Wir sind alle bei dir", schrieb Leeds in einer Stellungsnahme und bat darum, die Privatsphäre seiner Legende und dessen Familie "in dieser schwierigen Zeit" zu schützen.

Der als Raubein bekannte Hunter spielte 14 Jahre für Leeds, absolvierte 540 Spiele und gewann unter anderem zweimal die Meisterschaft (1969 und 1974) sowie den FA-Cup (1972). 1975 erreichte der Abwehrspieler mit dem englischen Traditionsverein das Europapokalfinale der Landesmeister, Leeds verlor gegen Bayern München mit 0:2.

Hunter stand auch im WM-Aufgebot 1966, absolvierte beim Titelgewinn der Engländer aber kein Spiel.

