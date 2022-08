München - Cristiano Ronaldo hat rund um seine Villa an der portugiesischen Riviera wohl ganz konkrete Pläne.

Um den optimalen Ausblick zu haben, will der Superstar von Manchester United wohl einen an seine Villa angrenzenden Golfklub kaufen - um ihn zugunsten der bestmöglichen Aussicht direkt abzureißen. Dies berichtet die englische Zeitung "Sun".

Insider: Kosten für Beiseitigung des Klubhauses "sind kein Thema"

Dem Besitzer des Golfplatzes bot CR7 dem Bericht nach an, das Klubhaus und das dazugehörige Gelände zu verlegen, da der Fußballstar über dieses Grundstück künftig die Zufahrt zu seiner Villa schaffen wolle.

"Das Klubhaus war ein Problem für ihn und er möchte, dass dieses Problem beseitigt wird. Die Kosten sind kein Thema - er ist ein Perfektionist, der sich Perfektion leisten kann", wird ein Insider im Bericht zitiert.

17 Millionen Euro teure Villa: CR7 mit luxuriösen Plänen

Für die angeblich 17 Millionen Euro teure Villa hat der Portugiese wohl ebenfalls schon ganz genaue Vorstellungen. So soll in seiner Garage ein Liftsystem integriert werden, mit dem er per Knopfdruck aus seinen geschätzt 30 Sportwagen auswählen kann.

Die riesigen Schlafräume sollen zudem mit Innen- und Außenpools ausgestattet werden. Kinos, Spa-Bereiche und Spielzimmer sind ebenfalls geplant, wie in der "Sun" heißt.

