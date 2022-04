München - Manchester United untersucht wohl einen Vorfall, bei dem Cristiano Ronaldo nach der 0:1-Pleite gegen den FC Everton ein Smartphone eines jungen Everton-Fans auf den Boden geschlagen haben soll.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Das berichtet unter anderem "ESPN". Zudem wurde am Abend ein Twitter-Video veröffentlicht, in dem der Vorfall zu sehen ist. Als der Super-Star den Rasen des Goodison Parks in Richtung Kabinentrakt verließ, soll er dem Fan sein Handy aus der Hand geschlagen haben.

Ronaldo entschuldigt sich auf Instagram

"CR7" meldete sich in der Folge selbst auf Instagram und schrieb in einem Beitrag: "Ich will mich für den Wutausbruch entschuldigen und - wenn möglich - den Fan als Zeichen des Fair-Plays und der Sportfreundlichkeit zu einem Spiel im Old Trafford einladen". Dass er dem Toffee-Fan ein neues Smartphone schenkt, davon war jedoch nicht die Rede.

Nach der Niederlage beim Tabellen-Siebzehnten der Premier League saß der Frust wohl Tief, denn United kassierte dadurch den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions League. Jedenfalls wurde Ronaldo in den sozialen Medien für sein Verhalten mächtig kritisiert.

Eine Entgleisung, die man so vom Portugiesen eigentlich nicht kennt.

