Manchester/München - Sogar der sonst so ernst wirkende Ralf Rangnick war zu Späßen aufgelegt. "Vielleicht sollte er jede Woche nach Portugal gehen", sagte der deutsche Trainer von Manchester United nach dem 3:2-Sieg seines Teams im wichtigen Duell um die Champions League mit den Tottenham Hotspur.

Der Empfänger von Rangnicks scherzhafter Aussage dürfte sich ohnehin so gut gefühlt haben, wie seit Wochen nicht mehr. Denn es war er, Cristiano Ronaldo, der mit einem Dreierpack den Sieg für die "Red Devils" eintütete. "Das war eine fantastische Leistung, mit Sicherheit die beste, seit ich hier Trainer bin", lobte Rangnick seinen portugiesischen Schützling. "Es waren nicht nur die drei Tore, er hat auch sehr viel für die Mannschaft gearbeitet."

In der vergangenen Woche war Ronaldos Willen, für die Mannschaft zu arbeiten, in Frage gestellt worden. Schließlich hatte Ronaldo mit einer Hüftbeuger-Verletzung das Manchester-Derby verpasst, war dann aber, statt im Stadion zu sein, in seine portugiesische Heimat abgereist.

Rangnick über Ronaldo: "Herausforderung, mit ihm zu arbeiten"

Bereits zuvor gab es immer wieder Berichte in Englands Boulevard-Presse, wonach das Verhältnis zwischen Rangnick und Ronaldo nicht das Beste sei. Der Deutsche betonte immer wieder die Wichtigkeit von CR7, ließ ihn dann aber auch in manchen Partien auf der Bank, unter anderem mit der Begründung, dass er viele Zweikämpfe erwarte.

"Es ist eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten. Heute zeigte er, dass er die Qualität hat, um bei Manchester United zu spielen. Wenn wir am Ende der Saison erfolgreich sein wollen, dann müssen wir es zusammen schaffen", gewährte Rangnick nach dem Sieg über die Spurs Einblicke in sein Verhältnis zum Portugiesen. Dieser habe gezeigt, dass er physisch in guter Form sei, aber dies sei nicht immer in den vergangenen Wochen und Monaten so gewesen, meinte Uniteds Interims-Trainer.

Vor den Augen von Football-GOAT Tom Brady lieferte Ronaldo im Old Trafford, das passenderweise als "Theater der Träume" bezeichnet wird, die Antworten auf dem Platz. Ein Doppelpack in der ersten Hälfte und sein Siegtreffer in der 81. Minute durch einen perfekten Kopfball ließ die United-Fans voller Begeisterung und Bewunderung zurück.

Ronaldo stellt neuen Tor-Weltrekord auf

Seine Mitspieler waren ebenfalls begeistert: "Ronaldo war brillant. Er spielte im letzten Spiel nicht, kommt zurück und macht drei Tore", meinte Paul Pogba. Kurios: Ronaldo gelangen damit in einer Partie mehr Tore als Dauerrivale Lionel Messi (zwei Tore) in dieser Liga-Saison für Paris St. Germain insgesamt erzielt hat.

Aber auch für CR7 war es ein besonderer Abend, denn mit nun 807 Toren löste er, laut FIFA-Aufzeichnungen, Josef Bican als erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Geschichte ab. Für Manchester United war es zudem der 400. Heimsieg in der Premier League, noch kein anderes Team hat diesen Meilenstein erreicht.

Die dunklen Wolken über Manchester United hatten sich am Samstagabend vorübergehend in einen blauen Himmel verwandelt, aber noch immer haben die "Red Devils" drei Partien mehr absolviert, als der FC Arsenal und sind daher nur vorübergehend auf den vierten Platz geklettert.

Aber mit einem Cristiano Ronaldo in dieser Form scheint alles möglich.

Markus Bosch

