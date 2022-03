Manchester/München - Die Zukunft von Cristiano Ronaldo bei Manchester United ist ungewiss. Der Portugiese soll unzufrieden sein.

Neben einem Verbleib bei United könnte offenbar auch ein Wechsel zu Paris Saint-Germain ein Thema sein. Das berichtet "El Nacional".

Ronaldo fordert angeblich Messi-Abgang

Allerdings soll CR7 eine gewichtige Bedingung für einen Wechsel in die Seine-Metropole stellen. Dem Bericht zufolge will Ronaldo nicht an der Seite seines Dauerrivalen Lionel Messi spielen.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi müsse sich deshalb zwischen den beiden Superstars entscheiden. Allerdings wird auch bei Messi spekuliert, dass er PSG im Sommer bereits wieder verlassen könnte.

Zudem soll sich Ronaldo auf der Trainerposition eine Verpflichtung von Zinedine Zidane, der ohnehin bereits seit Monaten in Paris gehandelt wird, wünschen.

