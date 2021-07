München - An der White Hart Lane weht ein scharfer Wind. Stürmer-Star Harry Kane zieht es weg. Weg von Tottenham Hotspur. Weg von seinem Heimatklub, für den er schon als Kind fieberte. Der Grund ist ebenso simpel wie nachvollziehbar: Mit 27 Jahren will der dreimalige Torschützenkönig der Premier League nun endlich auch Titel gewinnen.

Bei den Spurs waren diese Ambitionen in den vergangenen Jahren nicht von Erfolg gekrönt. Dabei war der große Triumph im Champions-League-Finale 2018 gegen den FC Liverpool zum Greifen nah. Am Ende krönten sich bekanntlich die "Reds" um Jürgen Klopp zu den Königen von Europa.

Einigermaßen knapp ging es auch in der Saison 2016/17 zu, als die Spurs unter Trainer Mauricio Pochettino hinter dem FC Chelsea immerhin Vizemeister wurden. Seitdem geht es jedoch stetig abwärts: Dritter, Vierter, Sechster und zuletzt Sieber der Premier League – zu wenig für einen der wohl aktuell besten Stürmer der Welt.

Kane am Scheideweg

Schon im Mai hatte Kane im Interview mit "Sky"-Experte Gary Neville bei einer Runde Golf aus dem Nähkästchen geplaudert. Er befinde sich an einem Scheideweg. "Natürlich bin ich an einem Punkt in meiner Karriere angelangt, an dem ich reflektiere muss, sehen muss, wo ich stehe und eine gute Konversation mit dem Vorstand haben muss", kündigte Kane damals an.

"Ich will die größten Spiele spielen, bei den größten Momenten dabei sein. Ich bin hier und schaue zu, wie englische Teams in der Champions League glänzen. In genau diese Spiele will ich auch involviert sein."

Trainer und Sportdirektor sprechen Machtwort

Medienberichten zufolge soll es ein "Gentleman’s Agreement" mit Klub-Boss Daniel Levy geben, wonach sich die Spurs im Sommer jedes Angebot zumindest anhören müssen. Es hat allerdings den Anschein, als wolle die Vereinsführung davon nichts mehr wissen. Sowohl der neue Trainer Nuno Espirito Santo als auch Sportdirektor Fabio Paratici machten zuletzt keinen Hehl daraus, dass sie nicht im Traum daran denken, Kane die Freigabe zu erteilen.

"Es ist mein großes Ziel und auch das des Klubs, dass wir ihn hier behalten. Er ist gerade einer der besten Stürmer der Welt. Kane ist ein kompletter Spieler und sehr besonders", so Paratici gegenüber "Sky Italia". Und Trainer Nuno stellt bei seiner Antritts-Pressekonferenz klar: "Harry ist unser Spieler, Punkt. Es gibt nichts zu besprechen. Für Harry ist es jetzt der Zeitpunkt, sich zu erholen und den Akku wieder aufzuladen."

Teamkameraden glauben an Kane-Streik

Die Sturheit der Spurs könnte ihnen schon bald auf die Füße fallen. Zwar hat Kane in London noch einen Vertrag bis 2024. Der englische "Telegraph" will aber erfahren haben, dass der 27-Jährige mit dem Gedanken spielt, sich wegzustreiken.

Nationalmannschaftskollegen sollen die Vermutung angestellt haben, dass Kane nicht zur Vorbereitung der Spurs zurückkehren könnte. Um einen Wechsel doch noch zu erzwingen. Unklar ist, ob der Stürmer dies während der Europameisterschaft womöglich selbst hat verlauten lassen.

Immerhin wäre es untypisch für Kane, der als zurückhaltend gilt und Aufhebens um seine Person eigentlich meidet. Doch fest steht auch: Die Zeit läuft ihm davon. So dürften die Spurs auch in der kommenden Saison kaum um einen Titel spielen. Wenn überhaupt, dann vielleicht noch um den FA Cup. Für Kane selbstverständlich zu wenig.

Kane flirtet mit Manchester City

Mit Manchester City, Manchester United und dem FC Chelsea stehen drei hochkarätige Interessenten Gewehr bei Fuß. City soll Tottenham bereits ein Angebot über 115 Millionen Euro unterbreitet haben. Damit die Spurs aber doch noch weich werden, wären laut "The Athletic" allerdings mindestens 160 Millionen notwendig.

Kane selbst schwärmte zuletzt von City-Spielmacher Kevin De Bruyne. Der Belgier sei der Spieler, mit dem er am liebsten in einem Team wäre. "De Bruyne ist ein besonderer Spieler. Manche Vorlagen, die er bei City gibt, sind der Traum eines jeden Stürmers."

Sollte ein Streik tatsächlich eine mögliche Option für Kane sein, um einen Wechsel zu forcieren, wäre das kein unbekanntes Szenario für Tottenham.

Schon Bale streikte sich weg

Schon 2013 hatte ein unzufriedener Gareth Bale auf diese Art und Weise seinen Transfer zu Real Madrid erzwungen. Bale hatte es nach sechs Jahren als ungerecht empfunden, dass Klub-Boss Levy seinerzeit ein Mega-Angebot der "Königlichen" einfach ignorierte. Der Streik führte zum Erfolg. Schon als die neue Saison begonnen hatte, wechselte der Waliser schließlich für 101 Millionen Euro Ablöse nach Spanien.

Die Spurs dürften ahnen, dass sie am Ende am kürzeren Hebel sitzen. Wer will schon einen Spieler gegen seien Willen halten? Schon gleich gar nicht, wenn er sich zuvor sieben lange Jahre für den Verein zerrissen hat. Ende Juli soll Kane eigentlich aus seinem Urlaub zurückkehren und in die Vorbereitung einsteigen. Es wird spannend sein, zu sehen, ob sich der scharfe Wind an der White Hart Lane bis dahin gelegt hat und eher noch einmal auffrischt.

Carolin Blüchel

