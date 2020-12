München/London – Frank Lampard gab sich zufrieden. "Es ist ein Unentschieden gegen ein gutes Team. Die Leistung war gut", sagte der Trainer des FC Chelsea nach dem 1:1 gegen Aston Villa. Ob es innerlich genauso aussah, blieb sein Geheimnis.

Denn das trostlose Remis war ohne Zweifel ein weiterer Rückschlag für die kriselnden Londoner. Von den anfänglichen Titelträumen ist nicht mehr viel übrig. Die Blues erleben einen ausgewachsenen Winter-Blues.

Denn nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen liegt Chelsea nur noch auf Tabellenplatz sechs. Laufen die ausstehenden Partien des 16. Spieltags gegen sie, droht ein Absturz auf Rang acht.

Der Rückstand zur Tabellenspitze wird immer größer, die Luft für Lampard hingegen immer dünner.

Chelsea mit starkem Saisonstart

Dabei hatte die Spielzeit eigentlich vielversprechend begonnen. Nachdem Chelsea im Vorjahr aufgrund einer Transfersperre (Verstoß gegen die Regularien zur Verpflichtung minderjähriger Spieler) keine Spieler verpflichten konnte, startete Klub-Boss Roman Abramowitsch in diesem Sommer die große Offensive.

In Kai Havertz (80 Millionen Euro), Timo Werner (53 Millionen), Ben Chillwell (50 Millionen), Hakim Ziyech (40 Millionen) und Torhüter Edouard Mendy (24 Millionen) kamen Stars im Wert von insgesamt 247 Millionen Euro an die Stamford Bridge. Kein Verein gab weltweit mehr aus.

Lampard schien in seinem zweiten Jahr bei den Blues schnell eine funktionierende Mannschaft formen zu können, Chelsea legte mit nur einer Niederlage (0:2 gegen Liverpool) aus den ersten elf Spielen einen starken Saisonstart auf den Rasen. Für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war das Team fortan ein "Favorit" auf den Titel, am 5. Dezember führten die Londoner noch die Liga an. Auch in der Champions League lief es mit 14 Punkten und dem damit verbundenen Gruppensieg gut.

Havertz und Werner ebenfalls mit Formtief

Doch als die Doppelbelastung wegfiel, schwankte auch die Leistung der Mannschaft plötzlich immer mehr. Lampard probierte viel aus, stellte ab und an das System um und variierte auf den Positionen. Doch Chelsea kam aus dem Tritt und nicht mehr in Schwung. Zuletzt setzte es Auswärtsniederlagen in Everton (0:1), bei Wolverhampton (1:2) sowie das so schmerzhafte 1:3 gegen den ebenfalls kriselnden Rivalen FC Arsenal.

Passend zum Team befinden sich auch die beiden deutschen Nationalspieler Havertz und Werner im Formtief. Werner traf seit elf Spielen nicht mehr, Havertz absolvierte seit seiner Corona-Erkrankung Anfang November kein Ligaspiel mehr über 90 Minuten. Von Lampard folgte nach dem Arsenal-Spiel öffentliche Kritik: "Timo hat uns heute mit und ohne Ball nicht genug gegeben."

Gegen Aston Villa saß der Stürmer nun erstmals auf der Bank. Doch auch Lampards Trainerstuhl wackelt bedrohlich. Die Ansprüche im Londoner Südosten sind andere und mögliche Nachfolger werden schon jetzt heiß diskutiert.

Tuchel kommt als Kandidat infrage

Einer der Top-Kandidaten ist wenig überraschend Thomas Tuchel. Nach seiner nun auch offiziellen Entlassung bei Paris St. Germain sucht der Deutsche nach Informationen der "SportBild" schnell nach einer neuen Aufgabe und will anders als in früheren Jahren keine längere Pause einlegen.

Vor seinem Wechsel nach Paris im Jahr 2017 soll es demnach bereits einen Kontakt zum FC Chelsea gegeben haben, Tuchel sei ohnehin seit geraumer Zeit an einem Engagement in der Premier League interessiert.

Am Wochenende spielt Chelsea aber erst einmal gegen Manchester City. Das Team von Pep Guardiola steht in der Tabelle sogar noch hinter dem Lampard-Team, doch die Formkurven zeigen in unterschiedliche Richtungen.

Sollte Chelsea erneut nicht überzeugen, könnten die Tage von Frank Lampard endgültig gezählt sein.

Timo Nicklaus

