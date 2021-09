London (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Reece James ist am Dienstagabend Opfer eines Einbruchs in sein Londoner Haus geworden, bei dem unter anderem seine Champions-League-Siegermedaille entwendet wurde. Das teilte der Rechtsverteidiger des FC Chelsea am Donnerstag auf Instagram mit. In seinem Instagram-Beitrag zeigte James dabei die Bilder seiner Überwachungskameras, die Teile des Einbruchs filmten.

Der Einbruch ereignete sich, während James in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg (1:0) auf dem Platz stand. "Die Räuber schafften es, gemeinsam einen schweren Safe mit einigen persönlichen Gegenständen von mir in ihr Auto zu heben", schrieb der 21-Jährige. Neben der CL-Medaille soll auch seine Silbermedaille entwendet worden sein, die er mit England bei der diesjährigen Europameisterschaft gewonnen hatte.

"Diese Medaillen wurden als Repräsentant des FC Chelsea und Englands gewonnen - eine Ehre, die mir niemals genommen werden kann, ob ich nun die physischen Medaillen habe oder nicht", schrieb James. Er bat seine Follower um Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens.