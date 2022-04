München - Als Jürgen Klopp im Februar die Meisterschaft angesichts eines Neun-Punkte-Rückstands auf Manchester City öffentlich abhakte, vermutete Pep Guardiola ein Täuschungsmanöver. "Ich glaube ihm einfach nicht", entgegnete der Trainer des Spitzenreiters. "Es ist alles möglich und er denkt das Gleiche. Sonst wäre er nicht der Wettkämpfer, der er ist."

Pep sollte Recht behalten. Keine zwei Monate später ist der FC Liverpool den "Citizens" dicht auf den Fersen. Vor dem Topspiel am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Etihad Stadium – dem englischen Clasico, wie es Guardiola selbst nannte - ist Manchesters Polster nur noch ein Pölsterchen. Von 14 Punkten im Dezember ist nur noch einer übrig geblieben. Bei einem Sieg könnten die "Reds" erstmals seit dem 6. Spieltag wieder die Tabellenführung übernehmen.

Guardiola nervt das Narrativ der Medien von der beispiellosen Aufholjagd seines größten Konkurrenten. "Ich sage euch jetzt etwas. 14 Punkte, das war Fake. Ihr habt euch geirrt. Wir hatten damals zwei Spiele mehr auf dem Konto", blaffte der 51-Jährige die Pressevertreter an.

Tatsächlich bot die Tabelle aufgrund einiger Spielverlegungen ein verzerrtes Bild. Trotzdem ist die eindrucksvolle Siegesserie des FC Liverpool ebenso wenig von der Hand zu weisen, wie der kleine Einbruch des Titelverteidigers.

Liverpool träumt vom Quadrupel

Während City gegen Tottenham (2:3), Southampton (0:0) und Crystal Palace (0:0) patzte, verloren Klopps Männer im Jahr 2022 noch kein einziges Ligaspiel. Auf ein Remis zu Beginn des Jahres gegen den FC Chelsea folgten zehn Siege in Serie – hinzukam eine unglaubliche Torbilanz von 25:2. Und das obwohl Top-Torjäger Mo Salah in den vergangenen Wochen nicht mehr wie am Fließband getroffen hatte.

Der Ägypter ist womöglich aufgrund der Vertrags-Hängepartie nicht ganz bei der Sache. Weil andere in die Bresche sprangen, war das für den Klub allerdings kein Problem. Sadio Mane, Diogo Jota, Roberto Firmino oder Neuzugang Luis Diaz – allein im Sturm stehen fünf Topstürmer zur Auswahl. Überhaupt strahlt bei den "Reds" aktuell fast jeder Spieler auf dem Platz Torgefahr aus.

Auch deshalb träumen sie an der Anfield Road längst heimlich vom Quadrupel – der Meisterschaft, dem Triumph in der Champions League, dem FA Cup und dem League Cup. Letzteren haben die "Reds" nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Chelsea bereits in der Tasche.

Großer Respekt zwischen Klopp und Guardiola

Die Konstanz der vergangenen Wochen ist auch am Sonntag Klopps großes Pfund im Vergleich zu Guardiola, dessen Mannschaft zwar jeden Gegner an die Wand spielte, dabei aber immer häufiger das Toreschießen vergaß.

In der Favoritenrolle sieht sich Klopp trotzdem nicht. Schließlich liegt der letzte Liverpooler Liga-Sieg im Etihad schon mehr als sechs Jahre zurück. Außerdem sei City "außergewöhnlich" und Guardiola "der beste Trainer der Welt". "Die jüngere Geschichte zeigt, dass es immer sehenswert ist, weil beide Teams wirklich aufs Ganze gehen. Beide sind immer interessiert, Lücken zu finden, Chancen zu kreieren, das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen", geriet Klopp schon vor dem großen Showdown in Verzückung.

Und: "Wir treiben uns gegenseitig zu unglaublicher Konstanz und unglaublichen Punktausbeuten, fast wie Federer und Nadal." Guardiola kürte Klopp im Gegenzug zum "größten Rivalen meiner Karriere".

Keine Vorentscheidung in der Meisterschaft

Entgegen der Einschätzung fast aller Experten, glaubt jedoch keiner der beiden Trainer an eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

"Wenn wir gewinnen, haben wir zwei Punkte Vorsprung. Glaubt irgendjemand, dass es damit getan ist", fragte Klopp bei der Abschluss-PK und rechnete weiter vor: "Verlieren wir, haben wir vier Punkte Rückstand. Wenn wir Unentschieden spielen, haben wir einen Punkt Rückstand – das ist alles."

Blickt man auf den bisherigen Saisonverlauf, scheint tatsächlich kein Vorsprung bzw. Rückstand zu groß, um sich in Sicherheit zu wiegen. Schon gar nicht, da danach noch sieben Spieltage auf der Agenda stehen. Wobei Citys Restprogramm mit West Ham und Wolverhampton sicher einen Tick einfacher ist als das der "Reds", die in der oberen Tabellenhälfte noch gegen Manchester United und Tottenham ran müssen.

Doch unabhängig davon: Ein Leckerbissen wird der Clasico 2.0 wohl auf jeden Fall. Der englische "Guardian" schwärmte schon von einem "Buffet der besten Speisen, die dieser Sport zu bieten hat". Mal sehen, wer hier am Ende wen vernaschen wird.

Carolin Blüchel

