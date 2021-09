Köln - Zurück in die Zukunft: Nach Stehplätzen soll auch der Alkohol auf die Tribünen in englischen Fußball-Stadien zurückkehren. Einem Bericht der "Times" zufolge könnte der Ausschank von Bier zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts in der 4. und 5. Liga erprobt werden.

Sollte der Testlauf erfolgreich sein, könnte Alkohol auch in den Stadien höherer Ligen wieder zugelassen werden, heißt es. Vorausgegangen sei eine unabhängige Studie unter Leitung der früheren Sportministerin Tracey Crouch zum Thema. "Beer we go", kommentierte das Boulevardblatt "Sun" ihr Vorhaben.

In den Arenen auf der Insel war Alkohol im Jahr 1985 im Zuge des Kampfes gegen das Hooligan-Problem verboten worden. In anderen populären Sportarten wie Rugby oder Cricket gibt es ein solches Verbot nicht. Die Rückkehr der Stehplätze im Fußball soll in der ersten Jahreshälfte 2022 erprobt werden.

