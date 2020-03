München - "Wie verschollen" (in Englisch: Cast Away), fühlt sich der Portugiese Andre Gomes während der immer noch anhaltenden Isolation aufgrund der Corona-Krise.

"Ich weiß nichts über dich, aber zuletzt habe ich mich wie Tom Hanks in Cast Away gefühlt", schrieb der Mittelfeldspieler des FC Everton zu einem Video in den sozialen Medien.

Darin sprach der 26-Jährige über sein Seelenleben während der Coronavirus-Isolation und stellte eine Szene aus dem Hollywood-Film "Cast Away" nach, in dem Tom Hanks einst auf einer einsamen Insel strandete.

Hanks und Ehefrau positiv auf Corona-Virus getestet

Zudem wünschte Gomes Hollywood-Star Hanks gute Genesung, denn der Amerikaner wurde, wie auch seine Ehefrau Rita Wilson, positiv auf Corona getestet.

Im Film "Cast Away" freundete sich Tom Hanks einst in seiner Rolle als Hauptdarsteller Chuck Noland mit einem personifizierten Volleyball namens "Wilson" an und sprach mit ihm, als wäre er eine reale Person.

Auch dieses kuriose Detail aus dem Film kopierte Gomes nun in seinem Instragram-Video - aber eben mit einem Fußball.

