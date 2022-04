Erst vor einer knappen Woche standen sich Manchester City und der FC Liverpool in der Premier League gegenüber. Nun kommt es erneut zum Duell zwischen den beiden Spitzenklubs. Anders als beim 2:2 vor sechs Tagen wird es am Samstagabend aber einen Sieger geben, der sich über den Finaleinzug im FA Cup freuen darf.

"Ich finde, City war letzte Woche ziemlich stark und wir waren nicht in Bestform. Deswegen möchte ich jetzt ein Spiel sehen, in dem wir in Bestform sind. Das wäre interessant, also versuchen wir es - das wäre eine Überraschung, auf einmal sind wir gut", forderte LFC-Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Sein Gegenüber Pep Guardiola ließ es sich zudem nicht nehmen, eine klare Ansage in Richtung des Deutschen schicken. "Ich habe Respekt vor ihm, aber er weiß, dass ich am Samstag versuchen werde, ihn zu schlagen", so der Coach der "Citizens".

Mehr Updates und aktuelle News zum Spiel ManCity gegen den FC Liverpool findest du unter Premier League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur 1. Fußball-Liga in England.

ManCity vs. Liverpool: Die Aufstellungen

Mit folgender Aufstellung gehen beide Teams ins Halbfinale:

ManCity: Steffen - Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko - Fernandinho, Bernardo, Foden - Grealish, Jesus, Sterling

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Keita, Thiago - Salah, Mane, Diaz

Wo, wann und Wie? So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Im FA-Cup-Halbfinale geht es für Manchester City gegen den Dauerkonkurrenten vom FC Liverpool. ran zeigt Euch, wo Ihr die Partie im TV sehen könnt, welcher Livestream sowie Liveticker verfügbar ist und wo Ihr die Highlights findet.

Manchester City - Liverpool live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie wird am Samstag, 16. April 2022, um 16.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London.

City - Liverpool live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, die Partie wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Manchester - Liverpool FC live: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, im Pay-TV könnt Ihr das Aufeinandertreffen verfolgen. Ab 16:25 Uhr überträgt DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 die Partie.

Wird ManCity vs. Liverpool im Livestream zu sehen sein?

Ja, wird es. Der Streamingdienst DAZN stellt ab 16:00 Uhr einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist via Webbrowser oder App abrufbar.

Kann ich das Spiel von Liverpool gegen Manchester im Wembley im Liveticker verfolgen - und wo?

Selbstverständlich. Dafür empfehlen wir wärmstens unseren Liveticker von ran. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden und Ihr verpasst weder Tore noch Großchancen oder Platzverweise.

City - Liverpool: Wo kann ich die Highlights des FA-Cup-Halbfinals sehen?

Die Highlights werden im Anschluss an die Partie bei DAZN hochgeladen, auch auf dem YouTube Kanal des Anbieters werdet Ihr fündig.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.