München - Neuzugang in der Premier League: Der FC Arsenal und das MLS-Team New England Revolution sollen sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge über einen Transfer von US-Nationaltorhüter Matt Turner einig sein.

Der 27-Jährige dürfte ab kommenden Sommer das Trikot der Gunners tragen und damit Bernd Leno ablösen, der unter Trainer Mikel Arteta seinen Stammplatz verloren hat.

Kommt "Elfmeterkiller" Turner in die englische Liga, darf er sich lauter Unterstützung von der Tribüne sicher sein. Denn sein Freundin Ashley Herron kennt sich in Sachen Support aus.

Keeper-Freundin feuerte New England Patriots an

In der Vergangenheit arbeitete Herron nämlich als Cheerleader bei den New England Patriots und feuerte Superstar Tom Brady sogar im Super Bowl an.

In der Saison 2017/18 war die Freundin des Keepers Teil des Cheerleader-Teams der Pats. Sie feuerte die Spieler im heimischen Gillette Stadium in Foxborough an und reiste nach Aruba, um für den Swimsuit-Kalender des Teams Bikini-Aufnahmen zu machen.

Höhepunkt der Saison: Der Super Bowl 52 in Minneapolis, den am Ende aber die Philadelphia Eagles gewannen.

Herron ist in den Vereinigten Staaten übrigens auch für diverse TV-Auftritte bekannt. Bodenständig ist sie dennoch. So absolvierte sie an der Havard-Universität ein Studium in Betriebswirtschaft und gründete die Wohltätigkeitsorganisation "Miss Pink", die an Brustkrebs erkrankten Frauen und deren Familien hilft.

