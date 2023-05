Der ehemalige NFL-Profi JJ Watt, unter anderem für die Houston Texans aktiv, und seine Frau Kealia Watt, Fußballerin bei den Chicago Red Stars, investieren in den FC Burnley.

Auf der Website des englischen Klubs, dessen Aufstieg in die Premier League bereits feststeht, wird das Paar folgendermaßen zitiert: "Wenn man in einen Verein investiert, den es schon seit 1882 gibt, muss man großen Respekt vor seiner Geschichte und Tradition haben. Wir wissen, dass wir nicht nur in die Mannschaft und den Trainer investieren, sondern auch in die Stadt und ihre Menschen."

"Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst und werden hart daran arbeiten, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu gewinnen", fügen die Watts hinzu. Kealia Watt, die früher für das Nationalteam der USA auflief, soll die Entwicklung der Frauenmannschaft unterstützen.

Offizielle Zahlen gibt es seitens des FC Burnley zu dem Deal nicht. Der Verein wird von Vincent Kompany trainiert, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Manchester City und den Hamburger SV auf den Rasen stand.