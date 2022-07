München - Timo Werner hat mit Aussagen bezüglich der eigenen Zukunft seinen Trainer Thomas Tuchel irritiert. Im Zuge der US-Tour des FC Chelseas äußerte sich der Coach der "Blues" öffentlich und richtete deutliche Worte an den deutschen Angreifer.

"Ich bin überrascht", sagte Tuchel. "Ich wäre sehr glücklich, wenn ich als junger Kerl einen Vertrag beim FC Chelsea hätte. Ich wäre einer der glücklichsten Menschen auf dem Planeten. Wenn er das gesagt hat, verstehe ich es nicht."

Werner "könnte überall glücklich sein"

Doch was hatte Werner überhaupt gesagt? Als der Ex-Stuttgarter und -Leipziger gefragt wurde, ob er trotz der neuen Konkurrenz durch den Transfer Raheem Sterlings von Manchester City bei Chelsea glücklich werde, antwortete Werner: "Ich könnte überall glücklich sein." Doch damit nicht genug. Der Stürmer forderte insgeheim sogar mehr Spielzeit, "um für die WM gut in Form zu sein und auch eine Chance zu haben, in Katar zu spielen".

Zuletzt wurde immer wieder über einen Abgang Werners vom London-Klub spekuliert, doch Tuchel plant weiterhin mit dem Deutschen: "Klar, er ist unser Spieler." Allerdings müsse der 26-Jährige, dessen Vertrag bei Chelsea noch bis 2025 läuft, laut dem Trainer mehr "Qualität zeigen", um sich für mehr Spielzeit zu qualifizieren.

Wechselt Werner noch?

Zuletzt stand Werner unter Tuchel nicht immer in der Startelf. In der vergangenen Premier-League-Saison durfte der Offensivspieler lediglich 15 Mal von Beginn an auflaufen. Die Ankunft des Neuzugangs Sterling hat die Lage des Deutschen nicht verbessern.

Laut "Sky" sind auch schon erste Anfragen zu Werner beim FC Chelsea eingegangen - konkrete Gespräche gab es aber noch nicht. Dennoch rückt ein Abschied des Deutschen aus der englischen Hauptstadt immer näher.

