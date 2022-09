München - Kepa Arrizabalaga, immer noch der teuerste Torhüter der Welt, hat als aktuelle Nummer 2 beim FC Chelsea sportlich keinen so einfachen Stand.

Er kommt nur ab und an anstelle von Stammkeeper Edouard Mendy zum Einsatz, so auch zuletzt bei der 0:1-Niederlage der Londoner in der Champions-League-Gruppenphase bei Dinamo Zagreb. Dafür läuft es im Privatleben des 27-jährigen Spaniers offensichtlich hervorragend.

Verlobung Anfang September

Er ist mit der spanischen Miss Universe von 2020, Andrea Martinez, liiert und neuerdings nicht nur das.

Anfang September 2022 gab das Paar seine Verlobung bekannt, nachdem der Torhüter und die 29 Jahre alte, diplomierte Betriebswirtin ihre Beziehung erst vor rund sieben Monaten öffentlich machten.

Zahlreiche Weggefährten von Kepa gratulierten dem Torhüter nun zur Verlobung. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb etwa der frühere Chelsea-Torhüter Petr Cech auf Instagram, Kepas Ex-"Blues"-Mitspieler Ross Barkley, der kürzlich zu OGC Nizza wechselte, gratulierte ebenfalls ("Herzlichen Glückwunsch, Bruder")

Kepas Verlobte Martinez hat selbst übrigens auch einen sportlichen Hintergrund, war früher spanische Nachwuchs-Nationalspielerin im Basketball.

