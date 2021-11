München - Diese Entschuldigung kommt spät.

Im Jahr 2016 kritisierte der britische TV-Experte Gary Neville den damaligen Liverpool-Keeper Loris Karius scharf, nun hat er sich in einem Interview dafür entschuldigt.

"Ich habe die Grenze in meiner Zeit als Experte einmal überschritten, als ich einen Spieler auf eine Art kritisierte, die nicht in Ordnung war. […] Ich bin ein respektvoller Mensch. Aber bei Karius bin ich damals zu weit gegangen, als ich sagte, Liverpool würde mit ihm niemals den Premier-League-Titel holen", erklärte er nun im Gespräch mit der "Daily Mail".

Neville entschuldigt sich bei Karius

Vor fünf Jahren unterlief Karius als Stammkeeper der Reds im Spiel gegen Bournemouth ein Patzer. In der dritten Minute der Nachspielzeit lenkte er einen Schuss in den Lauf von Gegenspieler Nathan Ake, der daraufhin zum entscheidenden 4:3 traf.

In der "Sky"-Sendung Monday Night Football sagte United-Legende Neville nur einen Tag später: "Es ist schwer, die Liga ohne einen guten Torhüter zu gewinnen. Er ist nicht gut genug als Torhüter."

Karius hatte seinerzeit Stellung zur Kritik bezogen. "Es ist mir egal, was Gary Neville gesagt hat. Er war ein Spitzenspieler, dann war er für kurze Zeit Trainer, und jetzt ist er wieder ein Experte." Hintergrund: Neville war vier Jahre lang Co-Trainer der englischen Nationalmannschaft, im Anschluss scheiterte er nach nur vier Monaten als Cheftrainer bei Valencia und kehrte ins TV zurück.

Auch Trainer Jürgen Klopp war damals mit den Worten des früheren Star-Spielers nicht einverstanden. Im Rückblick hat Neville mit der Gegenkritik aus dem Liverpool-Lager "kein Problem. Ich schaue zurück und glaube, dass ich den Jungen damals angesichts seines Alters und seiner Position zu hart kritisiert habe."

Liverpool wurde mit Alisson Meister

In der besagten Saison 2016/17 wurden die Reds übrigens nur Vierter. Erst drei Jahre später feierte das Team den Meistertitel – mit dem Brasilianer Alisson im Kasten. "Tatsächlich denke ich, dass ich Recht hatte. Sie haben Alisson und van Dijk geholt und den Titel gewonnen. Aber das bedeutet nicht, dass ich es damals so hätte sagen sollen", so der TV-Experte.

Karius selbst ist nach Leihen zu Besiktas Istanbul und Union Berlin inzwischen übrigens wieder zurück in Liverpool. Seit Sommer steht er im Kader, ein Pflichtspiel absolviert hat er noch nicht.

