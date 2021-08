Köln - Aus der Sicht von Abwehrspieler Joel Matip vom FC Liverpool steht sein Teammanager Jürgen Klopp immer noch mit voller Leidenschaft an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs. "Er ist immer noch bis in die Haarspitzen motiviert. Er will nicht das erreichen, was er vorher erreicht hat. Er will immer besser werden", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi im Interview mit "Sky".

Für Matip zählen die Liverpooler in dieser Saison zu den Titelkandidaten, nachdem Manchester City den Klub in der vergangenen Spielzeit wieder entthront hatte: "Wir haben eine super Truppe und wenn wir fit bleiben und an unser bestes Leistungspotenzial kommen, sind wir titelreif."

