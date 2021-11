München - Bei Liverpools überzeugenden 4:0-Sieg gegen den FC Arsenal ging es schon in der ersten Halbzeit hoch her - zwischen den beiden Trainern Jürgen Klopp und Mikel Arteta.

Ausgangspunkt für das Wortgefecht der Coaches war laut Klopp ein Zweikampf zwischen Liverpools Sadio Mane und Arsenals Takehiro Tomiyasu, nach dem die Emotionen auf den beiden Trainerbänken so richtig eskalierten.

Klopp schützt seinen Star Sadio Mane

Daraufhin gerieten die beiden Trainer an der Seitenlinie direkt aneinander, standen Kopf an Kopf und brüllten sich an. "Es war eine saubere Situation, es ist nichts passiert. Zwei Spieler sind in die Luft gesprungen, keiner hat den anderen gefoult. Und die Arsenal-Bank spielt plötzlich verrückt", sagte Klopp nach dem Spielende zur Situation zwischen Mane und Tomiyasu.

"Es macht mich krank, dass es in diesen Situation jeder immer auf Sadio abgesehen hat", ärgerte sich Klopp über die Aufregung vonseiten der Arsenal-Bank über den Einsatz des senegalesischen Liverpool-Star. Mane sei laut Klopp "ein sehr körperlicher Spieler", der aber "keine harten Fouls" mache.

Nachdem Klopp und Arteta Kopf an Kopf standen, mussten sie von jeweiligen Mitgliedern des Betreuerstabes sowie dem vierten Offiziellen Andy Madley beruhigt und letztlich voneinander getrennt werden.

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0, kurze Zeit später erzielte Mane den Führungstreffer für die Gastgeber, die daraufhin einen souveränen 4:0-Heimsieg einfuhren.

