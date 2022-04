München - Den Liverpool-Fans stehen offenbar auch abseits der Siegesserie gute Nachrichten ins Haus! Laut "The Athletic" und "Daily Mail" hat Jürgen Klopp seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den "Reds" verlängert.

Der neue Kontrakt soll den 54-Jährigen bis 2026 an den Verein binden. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht. Diese soll aber zeitnah folgen.

Klopp nimmt mit Liverpool Kurs auf das "Quadrouple"

Mit dem FC Liverpool hat Klopp in dieser Saison die Chance auf das "Quadrouple" aus Meisterschaft, FA Cup, Champions League und Ligapokal - letzteren hat das Team schon sicher. Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer in Liverpool. In dieser Zeit führte er den Klub zurück an die Spitze des englischen Fußballs, gewann 2019 die Champions League und sorgte 2020 für den ersten Meistertitel seit 1990.

Zuletzt hatte er selbst erklärt, dass sein Engagement in der Beatles-Stadt mit Ablauf des bislang gültigen Vertrags im Sommer 2024 enden würde. Klopp wird immer wieder als künftiger Bundestrainer gehandelt, ebenso macht sich offenbar auch der englische Verband FA Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit.

