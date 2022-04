München - Die Liverpool-Fans erreicht auch abseits der Siegesserie eine gute Nachricht! Jürgen Klopp hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit machen die "Reds" keine Angaben.

Laut "The Athletic" und "Daily Mail" soll der neue Kontrakt eine Gültigkeit bis 2026 haben. In einem veröffentlichen Video spricht auch der gebürtige Schwabe von "zwei weiteren Jahren".

Klopp fühlt sich "gesegnet und aufgeregt"

In der Mitteilung des Vereins wird Klopp so zitiert: "Es gibt so viele Worte, um meine Gefühle auszudrücken. Erfreut, demütig, gesegnet, privilegiert und aufgeregt wäre zumindest der Anfang."

Und weiter: "Es gibt so viele Gründe, diesen Ort zu lieben. Das wusste ich, bevor ich hierherkam, ein bisschen besser seit meiner Ankunft und mittlerweile weiß ich es besser als je zuvor."

Er habe sich selbst die Frage gestellt: "Wäre es richtig für Liverpool, wenn ich noch länger bleibe?" Die Antwort: "Gemeinsam mit meinen beiden Assistenten Pep Lijnders und Pete Krawietz bin ich zu dem Ergebnis gekommen: Ja!"

Klopp bringt seine Frau ins Spiel

In dem launigen Clip schreibt Klopp die Entscheidung augenwinkernd seiner Frau zu. "Ulla wollte bleiben. Und was machst du als guter Ehemann, wenn deine Frau bleiben möchte? Du bleibst", ulkt der Erfolgscoach.

Aber natürlich sei dies nur einer der Gründe gewesen: "Ihr wisst: Ich liebe unseren Klub. Es ist der beste Ort überhaupt. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich." Zum Ende resümiert er auch: "Mit den zusätzlichen zwei sind es von jetzt an noch vier Jahre. Das ist eine lange Zeit im Fußball."

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Klopp nimmt mit Liverpool Kurs auf das "Quadrouple"

Mit dem FC Liverpool hat Klopp in dieser Saison die Chance auf das "Quadrouple" aus Meisterschaft, FA Cup, Champions League und Ligapokal - letzteren hat das Team schon sicher. Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer in Liverpool. In dieser Zeit führte er den Klub zurück an die Spitze des englischen Fußballs, gewann 2019 die Champions League und sorgte 2020 für den ersten Meistertitel seit 1990.

Zuletzt hatte er selbst erklärt, dass sein Engagement in der Beatles-Stadt mit Ablauf des bislang gültigen Vertrags im Sommer 2024 enden würde. Bislang war davon ausgegangen worden, er werde danach ein Sabbatjahr einlegen.

Als Trainer alt werden will Klopp aber wohl nicht. Bereits vor einigen Jahren sagte der 54-Jährige gegenüber dem "kicker" dazu: "Dass ich mit Mitte 60 noch auf der Trainerbank sitze, ist sehr, sehr unwahrscheinlich."

Klopp wird immer wieder als künftiger Bundestrainer gehandelt, ebenso macht sich offenbar auch der englische Verband FA Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit.

