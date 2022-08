London/München - Das neue Traumduo Mohamed Salah und Darwin Nunez hat einen Fehlstart des FC Liverpool abgewendet.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam trotz eines zweimaligen Rückstands noch zu einem 2:2 (0:1) beim Aufsteiger FC Fulham. Dabei traf der Uruguayer Nunez 13 Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 1:1 und legte Salah in der 80. Minute den Ball zum 2:2 auf.

Serbe Mitrovic mit Doppelpack für Fulham

Fulhams serbischer Torjäger Aleksandar Mitrovic hatte den Vorjahreszweiten mit einem Doppelpack in arge Bedrängnis gebracht. In der 32. Minute traf der 27-Jährige zunächst per Kopf, bevor er das Team des Portugiesen Marco Silva in der 70. Minute per Elfmeter zum zweiten Mal in Führung brachte.

Fulham hatte im altehrwürdigen Craven Cottage von Beginn an eine couragierte, aber bisweilen auch grenzwertig harte Vorstellung angeboten, vor der Pause waren die Reds nur bei einem Pfostentreffer von Luis Diaz wirklich gefährlich.

Wechsel von Jürgen Klopp zeigen Wirkung

Früh im zweiten Abschnitt reagierte Klopp und schickte für den angeschlagenen Thiago sowie Roberto Firmino neben Youngster Harvey Elliott auch Top-Neuzugang Nunez aufs Feld. Das sollte sich auszahlen.

In der Nachspielzeit setzte Liverpools Kapitän Jordan Henderson noch einen Schuss an die Latte, doch die bestenfalls durchschnittliche Leistung reichte verdientermaßen nicht zum Erfolg.

Bei Fulham saß der deutsche Torhüter Bernd Leno wenige Tage nach seinem Wechsel zunächst noch auf der Bank. Der Slowake Marek Rodak stand bei Fulham zwischen den Pfosten.

