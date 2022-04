München/Liverpool - Die Jagd nach Rekorden ist im Fußball seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Wer gewinnt die wichtigsten Titel, wer die Torjägerkanone und wer kann seine Errungenschaften vielleicht sogar verteidigen?

In Großbritannien könnte in dieser Saison ein Titel vergeben werden, den so bislang noch kein englisches Team erreicht hat: das Quadruple - bestehend aus Premier League, Champions League, FA Cup und League Cup.

Noch nie in der langen und glorreichen Geschichte der Premier League hat eine Mannschaft die vier wichtigsten Titel in einer Saison gewonnen. In dieser Spielzeit könnte es nun erstmalig soweit sein.

Liverpool kann Quadruple gelingen

Angestrebt wird dieses historische Ziel aber nicht von Pep Guardiola mit Manchester City oder dem FC Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel, nein. Der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp hat sich beinahe nebenbei in eine exzellente Ausgangsposition gebracht.

Den Ligapokal hat die Truppe um Star-Stürmer Mo Salah bereits eingetütet – und das auf spektakuläre Art und Weise. Im Finale gegen den FC Chelsea musste das Elfmeterschießen entscheiden. Von 22 Schützen traf nur Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga nicht ins Tor und machte die Reds damit zum Titelträger.

Aber auch in den anderen Wettbewerben stehen die Chancen auf Erfolge gut. In der Champions League gelang im Viertelfinal-Hinspiel ein souveräner 3:1-Auswärtssieg bei Benfica Lissabon. Im Rückspiel an der Anfield Road müsste schon gehörig viel schief laufen, damit die Reds nicht unter den besten vier Teams in Europa stehen.

Reds können City von Rang 1 verdrängen

Vergessen ist auch die vergangene Premier-League-Saison, in der die Reds zwar immerhin Dritter wurden, mit 17 Punkten Rückstand Meister ManCity aber nur mit dem viel zitierten Fernglas sehen konnten.

Vor dem Spitzenspiel gegen City am kommenden Sonntag liegt Liverpool nur einen einzigen Punkt hinter den Citizens. Gelingt ein Sieg, übernimmt das Klopp-Team die Tabellenspitze und hat den Gewinn der Meisterschaft in der eigenen Hand.

Gleiches gilt auch für den FA Cup, in dessen Halbfinale erneut Dauerrivale ManCity wartet.

Klopp droht Halbfinale gegen Bayern

Einfach werden die kommenden Wochen für Liverpool trotz allem gewiss nicht. In Liga und FA Cup dürften die Citizens alles daran setzen, Erfolge der Klopp-Truppe zu verhindern. In der Champions League könnte im Falle des Weiterkommens im Halbfinale der FC Bayern drohen.

Aber: Sportlich bereit ist die Klopp-Elf dafür in jedem Fall. Gegen das Abwehrbollwerk von Benfica erspielten sich Salah, Mane, Thiago und Co. unzählige Chancen. So hätte es "keinen gewundert, wenn wir noch drei Tore mehr gemacht hätten", ließ Klopp nach der Partie, die Liverpool vor allem in der ersten Hälfte fulminant bestritt, bei "Amazon Prime" verlauten.

Gedanken über mögliche Rekorde oder die Leistungen der Konkurrenten will sich Klopp dennoch keine machen. So könnte es ihn "nicht weniger interessieren, wie die anderen spielen. Wir haben noch einen Job zu tun. Es ist eine intensive Phase für uns. Jetzt kommt ein Finale nach dem anderen.".

Liverpool muss Patzer verhindern

Für den Deutschen und seine Spieler steht die heißeste Phase des Jahres an. Zwischen der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte und einer mittelmäßig erfolgreichen Spielzeit ist so ziemlich alles möglich. Wichtig sei es nun vor allem, "bereit zu sein", da Fußball "nicht immer nur Vergnügen" ist.

Unerlässlich ist es dafür aber auch, folgenschwere Patzer wie den von Ibrahima Konate vor dem Anschlusstreffer durch Benfica zu verhindern. "Wir haben ihnen die Tür ein bisschen aufgemacht. Dann war die Atmosphäre voll da, das macht es nicht leicht", äußerte Klopp trotz der Offensivgewalt seines Teams Kritik.

Doch auch für die nach dem Anschlusstor aufgeheizte Stimmung im Estadio da Luz hatte der deutsche Erfolgstrainer eine Lösung parat. Mit den Einwechslungen von Henderson, Jota und Firmino erlangten die Reds ihre zuvor verloren gegangene Ballsicherheit zurück. "In so einer Situation musst du das Spiel beruhigen und das konnten wir."

Für Klopp und sein Team stehen richtungsweisende Partien auf dem Programm. Sollte tatsächlich am Ende das Quadruple gelingen, dürfte der seit dem Champions-League-Sieg 2019 und der Meisterschaft 2020 bereits zur Ikone erklärte Trainer noch mehr gefeiert werden. Wenn das überhaupt noch möglich ist ...

Franziska Wendler

