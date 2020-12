London - Teammanager Ralph Hasenhüttl vom englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton hat sich nach einem Coronafall in seinem Haushalt in Isolation begeben.

Der 53-Jährige stand deshalb beim Ligaspiel gegen West Ham United am Dienstagabend (0:0) nicht an der Seitenlinie. Der frühere Bundesliga-Trainer wollte aber während des Spiels "mit seinem Team in Kontakt bleiben", teilte der Klub auf seiner Webseite mit.

Corona-Zahlen in der Premier League steigen

Bereits am Montag war das Spiel von Manchester City beim FC Everton aufgrund von mehreren Coronafällen beim Vizemeister verlegt worden. Alle betroffenen Spieler und Betreuer haben sich laut Auskunft des Teams von Ilkay Gündogan umgehend in Isolation begeben.

Insgesamt verzeichnete die Premier League in dieser Woche eine Rekordzahl von 18 neuen Coronafällen.

Arsenal gewinnt

Sportlich schwang sich der FC Arsenal zu einem weiteren Sieg auf. Mit dem Rückenwind des 3:1 gegen den FC Chelsea gewann der sehr schwach gestartete Klub des deutschen Torhüters Bernd Leno auch bei Brighton Hove and Albion 1:0 (0:0). Das einzige Tor erzielte Alexandre Lacazette (66.).

Auch Manchester United gelang gegen die Wolverhampton Wanderers ein 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Marcus Rashford in der vierten Minute der Nachspielzeit. Dadurch liegt ManUnited mit nur zwei Punkten Rückstand hinter Spitzenreiter FC Liverpool auf dem zweiten Rang.

