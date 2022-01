München - Jürgen Klopp hat sich wegen des Verdachts auf ein positives Testergebnis in Quarantäne begeben und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker) beim FC Chelsea nicht betreuen können.

Dies teilten die Reds am Neujahrstag mit. Der 54-Jährige habe "milde Symptome" und wird beim Chelsea-Spiel von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result. — Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022

Klopp hatte in den vergangenen Wochen vehement auf die Gefahren des Coronavirus hingewiesen und Kritik an den Offiziellen der Liga geäußert. Erst am Freitag hatte Liverpool drei weitere Coronafälle innerhalb der Mannschaft bekannt gegeben. Die Namen der Betroffenen nannte Klopp nicht.

"Es ist wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf das Ergebnis wartet. Es ist im Moment nicht so cool", hatte Klopp gesagt.

Auch Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel äußerte sich mehrfach kritisch.

"Wir sind besorgt, ich bin super besorgt", sagte Tuchel zuletzt. Auch zahlreiche weitere Teammanager pflichteten den Deutschen bei.

Klopp-Appell im Dezember

"Ignorieren Sie diejenigen, die vorgeben, etwas zu wissen. Ignorieren Sie Lügen und Fehlinformationen", appellierte Klopp noch in einem Statement Mitte Dezember, "hören Sie auf die, die es am besten wissen. Wenn Sie das tun, werden Sie am Ende den Impfstoff und die Auffrischungsimpfung wollen." Er selbst habe seine bekommen, "sobald ich dafür in Frage gekommen bin".

Der Spielbetrieb in Englands Elite-Liga wird seit Wochen von Corona durcheinandergewürfelt. Weil zahlreiche Teams betroffen sind, fielen bereits mehrfach Spiele aus. Trotz steigender Infektionen im gesamten Land sind Fans in den Stadien weiterhin zugelassen, zudem legt die Premier League im Gegensatz zu anderen Spitzenligen keine Winterpause ein. Und: Anders als etwa in der Bundesliga dürfen die Teammanager in England nur drei Auswechslungen pro Spiel vornehmen.

Rekordwert von 103 Coronafällen

Am Montag hatte die Premier League den Rekordwert von 103 Coronafällen innerhalb einer Woche (20. bis 26. Dezember) mitgeteilt. Um die Situation besser zu kontrollieren, wird nun wieder deutlich öfter getestet.

Tägliche Schnelltests gehören für Spieler und Offizielle wieder zum Alltag, zudem sehen die aktuellen Regeln zwei PCR-Tests wöchentlich vor. Liverpools Formulierung im Bezug auf Klopps "Verdacht auf ein positives Testergebnis" könnte einen positiven Schnelltest nahelegen. Dieses Ergebnis müsste anschließend von einem PCR-Test bestätigt oder widerlegt werden.

Sportlich ist es ein immenser Verlust für Liverpool. Die Partie gegen die Blues ist richtungweisend - Tabellenführer Manchester City droht zu enteilen. Aktuell beträgt Liverpools Rückstand auf den Spitzenreiter zwölf Punkte, Klopps Team hat auf Tabellenplatz drei aber aktuell zwei Spiele weniger absolviert als Guardiolas Titelverteidiger.

