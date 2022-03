Liverpool/München - Jürgen Klopp hat sich erstmals über ein mögliches Ende seiner Amtszeit als Trainer beim FC Liverpool geäußert. Demnach sieht es aktuell nicht danach aus, als wolle der Erfolgstrainer seinen aktuell bis 2024 laufenden Vertrag noch einmal verlängern.

"Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: Vielen Dank", sagte Klopp am Freitag auf einem Pressetermin. Statt einem Trainerposten könnte sich Klopp dann sogar eine Auszeit vom Fußball vorstellen: "Ich liebe das, was ich mache. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken."

Jürgen Klopp: "Dinge auch dann gut, wenn ich weg bin"

Dass die "Reds" auch nach seiner Amtszeit erfolgreich sein können, bezweifelt Klopp nicht. "Diese Leute, von denen wir hier im Moment sehr viele haben, werden dafür sorgen, dass die Dinge auch gut sein werden, wenn ich weg bin", so der 54-Jährige.

Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer des FC Liverpool. Er führte den Traditionsverein mit der ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren zum ersten Premier-League-Titel, gewann die Champions League, die FIFA Klub-WM und zuletzt vor einer Woche den englischen Ligapokal. Aktuell steht er mit Liverpool auf Rang zwei der Premier-League-Tabelle und im Achtelfinale der Champions League.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.