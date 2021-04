München/London - Der englische Ligapokal und Manchester City - das passt einfach. Seit mehr als drei Jahren ist die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in diesem Wettbewerb ungeschlagen und peilt nach 2018, 2019 und 2020 nun erneut die Titelverteidigung an.

Im Londoner Wembley Stadion trifft City am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf Tottenham Hotspur. Beide Teams gewannen ihr Halbfinale jeweils mit 2:0 - City schlug Stadtrivale United, die Spurs zerstörten die Finalträume von Zweitligist FC Brentford.

Tottenham wartet seit 13 Jahren auf einen Titel

Dabei lebt vor allem im Londoner Norden die Hoffnungen auf Silberware. Seit 2008 wartet Tottenham auf einen nationalen Titel, vor nunmehr 13 Jahren holte das Team ebenfalls den Ligapokal.

Unter der Leitung von Neu-Trainer Ryan Mason hoffen die Spurs nun, eine bisweilen enttäuschende Saison noch zu veredeln. Der 29-jährige Ex-Spieler hatte den Posten erst vor rund einer Woche vom entlassenen Jose Mourinho übernommen. Mit einem 2:1-Sieg über den FC Southampton glückte unter der Woche die Generalprobe.

City gewann ebenfalls am Mittwoch mit 2:1 bei Aston Villa. Zusammen mit der fast schon sicheren Meisterschaft sowie einem möglichen Triumph in der Champions League will Manchester mit einem Finalsieg über die Spurs den ersten Schritt zum "kleinen" Triple machen.

