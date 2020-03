London - Peter Moore, Vorstandschef von Champions-League-Sieger FC Liverpool, "verleiht" die Stadionordner des englischen Fußball-Topklubs an lokale Supermärkte. Wer einen der Mitarbeiter des Klubs engagieren wolle, möge sich per Direktmitteilung an ihn wenden, schrieb der Funktionär beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Die "Stewards" könnten helfen, dem großen Andrang in den Läden angesichts der Corona-Pandemie Herr zu werden, meinte der Boss von Teammanager Jürgen Klopp: "Sie sind wahrhaftig die Besten in diesem Business und wären hoch erfreut, wenn sie helfen könnten."

Spielbetrieb in Premier League ruht bis Ende April

Die Ordner werden an der legendären Spielstätte Anfield Road derzeit nicht gebraucht, weil der Spielbetrieb in der englischen Premier League bis mindestens 30. April ruht. Tabellenführer Liverpool steht vor dem Gewinn der ersten englischen Meisterschaft seit 1990.

