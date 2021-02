München/Liverpool - Jürgen Klopp schlenderte die Seitenlinie im menschenleeren Anfield entlang. Die Hände in der Jackentasche versenkt, den Kopf auf den Boden gerichtet. Gerade wurde auch die letzte Flanke des FC Liverpool von den tapfer verteidigenden Spielern von Brighton & Hove Albion geklärt. Kurz darauf der Schlusspfiff. Ende. 0:1.

Der amtierende Meister der Premier League hatte damit sein zweites Heimspiel in Folge verloren. Schon vor zwei Wochen unterlag das Klopp-Team dem FC Burnley mit 0:1, es war die erste Heimniederlage in der Liga seit April 2017, zuvor blieb man in der Festung Anfield unglaubliche 68 Ligaspiele ungeschlagen.

Liverpool schwächelt gegen die vermeintlich kleinen Teams

Doch der FC Liverpool kann derzeit nicht an die dominanten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Zahlreiche Verletzungen machen die Abwehr wackelig, die Offensive zu harmlos. Zudem fehlt es an der Konstanz. Nach den beiden 3:1-Siegen in Tottenham und bei West Ham dachte man, der Meister wäre wieder in der Spur. Aber die Niederlage gegen Brighton ist nun ein neuer Rückschlag.

Auffällig: Besonders gegen die vermeintlich kleineren Teams schwächelt Liverpool und konnte in den Spielen gegen Teams auf Tabellenplatz 16 und schlechter einzig den aktuellen Tabellenletzten aus Sheffield besiegen.

Liverpool have won just 7 points from a possible 21 against the Premier League's bottom six teams this season 😳 pic.twitter.com/grSyVbH7YS — FootballJOE (@FootballJOE) February 4, 2021

Klopp wirkte nach dem Spiel schon fast etwas ratlos: "Meine Mannschaft hat heute auf mich einen müden Eindruck gemacht. Mental und körperlich. Das hatten wir so schon lange nicht mehr." Liverpool hat derzeit personell kaum Alternativen, dafür aber einen durchgetakteten Spielplan.

Klopp fehlen die Alternativen

Das Duell gegen Brighton war das dritte Spiel binnen sieben Tagen, sowohl die Abwehrkette als auch das Mittelfeld stellten sich dabei quasi von selber auf. Thiago, Georginio Wijnaldum und James Milner bildeten in allen drei Spielen das Dreier-Mittelfeld, die Abwehr bestand aus Trent Alexander-Arnold, Aushilfs-Verteidiger Jordan Henderson, Nathaniel Phillips und Andrew Robertson.

Joel Matip begann noch gegen Tottenham, musste dort aber angeschlagen raus und fällt mit einer Bänderverletzung im Knöchel für den Rest der Saison aus.

Am Deadline Day reagierte Liverpool und verpflichtete mit Ozan Kabak und Ben Davies zwei Verteidiger. Beide sind im Spielrhythmus und dadurch dringend benötigte Alternativen. Gut möglich also, dass der ehemalige Schalker Kabak schon am Wochenende in der Startelf steht. Am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) erwartet Jürgen Klopp ausgerechnet den Tabellenführer Manchester City.

Duell gegen City wird zur Vorentscheidung

Das Team von Trainer Pep Guardiola hat zuletzt 13 Pflichtspiele in Folge gewonnen, ist in absoluter Topform und hat nach dem 22. Spieltag bereits sieben Punkte Vorsprung auf Liverpool. Hinzu kommt, dass City noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Fakten, die an der Anfield Road für Ernüchterung sorgen. "So, wie es nun aussieht, sind wir nicht Teil des Titelkampfs", sagt Verteidiger Robertson.

Klopp fügt an: "Ich bin Manager von Liverpool und muss daher sagen, dass wir Meister werden wollen. Aber man braucht die Leistungen dafür und die bringen wir derzeit nicht. Das ist die Wahrheit."

Das Spiel gegen City könnte daher schon zur Vorentscheidung werden. Bei einer Niederlage kann Liverpool die Titelverteidigung in der Premier League wohl abhaken.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.