München - Besser hätte sein Einstand wohl kaum laufen können. Im Sommer wechselte Erling Haaland für 75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City. Seitdem durfte er sich über zehn Tore in sechs Ligaspielen freuen, zudem gelang ihm im ersten Champions-League-Spiel für seinen neuen Klub ein Doppelpack.

Ein Wunder ist dieser exzellente Start für den Norweger aber mitnichten. "Ich bin natürlich ein wenig überrascht, aber es ist kein großer Schock für mich, nein", erklärte Haaland im Interview mit "Telemundo Sports".

Eine Erklärung für den starken Start hat der Stürmer dennoch: "Weil ich meine eigenen Qualitäten kenne und ich in ein sehr gutes Team kam. Es gibt so viele gute Mitspieler hier. Es ist ein schöner Verein mit wirklich guten Leuten. Ich liebe es, in diesem Stadion zu sein und wir hatten schon einige gute Momente bisher."

Haaland über Guardiola: Ist ein Freak

Gute Momente hat Haaland auch mit Cheftrainer Pep Guardiola, für den der Norweger voll des Lobes ist. "Es klappt gut, weil er ein bisschen ein Fußball-Freak ist, wie ich. Wir lieben beide Fußball, er ist verrückt danach und das ist etwas, was ich mag!"

Und weiter: "Er denkt an alles, vor allem wie du Dinge besser machen kannst und das mag ich an ihm. Es ist ein kompliziertes System bei City, aber ich probiere, es so schnell wie möglich zu verinnerlichen. Ich kann keine Zeit mit irgendetwas anderem verschwenden."

Bis zum nächsten Haaland-Treffer müssen die City-Fans aber noch ein wenig warten, der Premier-League-Spieltag wurde aufgrund des Todes der Queen abgesagt.

