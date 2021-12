Manchester/München – Am Sonntag trifft Manchester United im Old Trafford auf Crystal Palace (15 Uhr im Liveticker auf ran). Für die Red Devils wird es die erste Partie unter dem neuen Interimscoach Ralf Rangnick sein.

Der aktuell Tabellensiebte muss dabei aber vielleicht auf Superstar Cristiano Ronaldo verzichten. Und das hat einen kuriosen Grund: Einem Bericht der "Sun" zufolge, hat sich der 36-Jährige bei einem Torjubel verletzt.

Cristiano Ronaldo erzielt gegen FC Arsenal den Siegtreffer

Am Donnerstag traf der Portugiese beim 3:2 gegen den FC Arsenal doppelt, den siegbringenden Treffer nach einem Elfmeter (70.) feierte CR7 mit seinem berüchtigten eingesprungenen Torjubel. Im Umfeld Uniteds heißt es dem Bericht zufolge, dass die Knieprobleme des 36-Jährigen daher rühren.

Ronaldo spielte gegen die Gunners nach seinem Treffer noch mehr als eine Viertelstunde weiter und wurde erst in der 88. Minute ausgewechselt – wobei der Portugiese nicht mehr wirklich rund lief.

Manchester-United-Coach Ralf Rangnick schwärmt von Cristiano Ronaldo

So könnte sich das mit Spannung erwartete erste Spiel des Superstars unter dem neuen Coach nach hinten verschieben. Seit der Verkündung von Rangnick als Manchesters Interimsboss bis zum Saisonende gibt es in der englischen Medienlandschaft Zweifel an Ronaldos Eignung für den intensiven Gegenpressingstil des deutschen Fußballprofessors.

Diese zerstreute der 63-Jährige aber bereits: "Man muss seinen Stil und seine Ideen immer auch an die Spieler anpassen, die man zur Verfügung hat. Und nicht umgekehrt", sagte Rangnick auf einer Pressekonferenz: "Wenn man Cristiano in der zweiten Hälfte gegen Arsenal gesehen hat, im Alter von 36 - er ist ein unglaublicher Top-Profi. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der in seinem Alter körperlich so fit ist."

