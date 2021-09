München - Hätte man die Mannschaft von Ajax Amsterdam 2018/2019 irgendwie zusammenhalten können, würde man sie wohl in den engeren Favoritenkreis der Champions League eingeordnet - immerhin haben es die Niederländer damals schon ins Halbfinale der Königsklasse geschafft.

Die abgewanderten Top-Stars Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech und Donny van de Beek in Verbindung mit den mittlerweile nachgerückten Top-Talenten um Ryan Granvenberch, Noussair Mazraoui und Antony könnten jede Menge Schaden anrichten.

Dazu ist es aber nicht gekommen. Für viel Geld wechselten die Stars in die große europäische Fußball-Welt nach Barcelona, Turin, London und Manchester. De Jong und De Ligt sind mittlerweile feste Bestandteile in ihren Teams, Ziyech gewann die Champions League mit Chelsea und Donny van de Beek?

Der schreibt auch seine Schlagzeilen - allerdings nicht mit überragenden Leistungen auf dem Platz. Der 24-Jährige kam schon in der abgelaufenen Saison nur auf fünf Startelf-Einsätze in der Premier League. In der aktuellen Spielzeit steht er bei sechs. Sechs Minuten.

Donny van de Beek: Kaugummi-Angriff auf Solskjaer

Machte er sich im September 2020 noch Hoffnung auf ähnliche Karrierefortschritte wie die Ex-Kollegen, entlud sich sich nun der gesammelte Frust am Mittwoch-Abend.

Weil der Mittelfeldspieler im Champions-League-Gruppenspiel gegen Villareal erneut nicht zum Einsatz kam und Trainer Ole Gunnar Solskjaer lieber Fred und Jesse Lingard einwechselte, musste van de Beek auf der Bank von seinen Kollegen aufgebaut werden. Das war in den TV-Bildern zu sehen.

Zu sehen war dabei auch, wie van de Beek sein Kaugummi aus dem Mund holte und es in Richtung seines Trainers warf. Zwar verfehlte er den Norweger, allerdings war die Intention am Blick deutlich zu erkennen. Niederländer würden vermutlich den Begriff "waardeloos" benutzen.

Donny van de Beek was visibly frustrated on Manchester United's bench after Fred and Jesse Lingard were subbed



Here’s the video, I feel bad rn



pic.twitter.com/soC2C8TCZG — Your Landlord 🇳🇬 (@OgaLandlord_) September 29, 2021

Die Aktion ist in den sozialen Medien mehrfach geteilt worden, die englischen Medien haben den Wurf natürlich auch vernommen und darüber berichtet. Es ist also nur wahrscheinlich, dass die "Attacke" Solskjaer schon erreicht hat.

Donny van de Beek mit hartem Jahr in Manchester

Wie er darauf reagiert hat, ist unklar. Genauso, ob van de Beek nun mit Konsequenzen rechnen muss. Bislang hatte sich der Nationalspieler keine ähnlichen Ausfälle geleistet, man wird ihm verzeihen können.

Stand jetzt muss der Ausbruch als Ergebnis eines durch und durch enttäuschenden Jahres gewertet werden.

Wenig Einsätze nach einem 39-Millionen-Euro-Wechsel in eine neue Kultur und eine härtere Liga, sämtliche Umstände der Corona-Pandemie, das verletzungsbedingte Verpassen der EM, geplatzte Wechsel und trotz positiver Signale seitens Solskjaers scheint sich nichts gebessert zu haben.

Donny van de Beek: Solskjaer machte Hoffnung

"Er hat sich sehr positiv über mich geäußert, und jetzt fühle ich mich gut. Ich bin in guter Form und hoffe, dass ich den Fans zeigen kann, dass ich mich sehr verbessert habe", erzählte van de Beek vor der Saison auf dem YouTube-Kanal von United-Legende Rio Ferdinand. Der Trainer sehe einen Unterschied und das lehrreiche erste Jahr in England hätte ihn stärker gemacht.

Der United-Coach soll es auch gewesen sein, der sich gegen einen Wechsel van de Beeks ausgesprochen hätte. Berater Guido Albers soll hinter den Kulissen bereits vielversprechende Gespräche geführt haben. "Es gab großes Interesse aus Italien, Deutschland, England. Das sah gut aus", erklärte er im Sommer.

Aus Deutschland wurde immer wieder über ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund spekuliert. Aufgrund fehlender Kooperation des Vereins konnten laut Albers jedoch keine näheren Gespräche mit anderen Klubs geführt werden.

Manchester United: Großer Konkurrenzkampf im Mittelfeld

Van de Beek hängt bei Manchester United unter dem ungeliebten Trainer Solskjaer fest. Dabei wurden vor dem Wechsel andere Versprechungen gemacht.

"Solskjaer hatte angedeutet, dass er ein anderes System spielen würde, aber das ging in den ersten fünf Spielen komplett schief. Am Ende der Saison kommt man zu dem Schluss, dass es eine schmerzhafte Saison war", so der Agent gegenüber "Ziggo Sports".

Jetzt bleibt dem Mann aus Nijkerkerveen mindestens bis Januar nichts anderes übrig, als sportlich auf sich aufmerksam zu machen. Wenn es sein muss auch auf Positionen außerhalb der gewohnten Zehn.

"Ich kann auch auf der Acht oder der Sechs spielen. Die kennen mich zwar als Zehner aus Ajax-Zeiten, aber ich weiß, dass ich das kann", bestätigte er Ferdinand. Das Problem: Egal, auf welcher Position. Er wird sich immer einem harten Konkurrenzkampf stellen müssen.

Donny van de Beek: Der Anspruch ist die Premier League

Im zentralen Mittelfeld warten Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic und Jesse Lingard auf Einsätze. Um in der Premier League auf Einsätze zu kommen, braucht es also entweder Ausfälle der Mitspieler oder endlich das Vertrauen des Trainers.

Und nichts unterhalb der ersten englischen Liga ist der Anspruch.

"Wir haben klar gestellt, dass Donny kein Spieler für den Carabao-Cup und den FA-Cup ist oder nur im Europapokal spielt. Donny ist nach England gegangen, um in der Premier League aufzulaufen", gab sich Albers kämpferisch.

Womit sich van de Beek vielleicht selber im Weg steht. Denn Verletzungspech gibt es bei United zum Glück keins und das Vertrauen des Trainerstabs hat er nicht. Das kann er nur gewinnen, wenn er die wenigen Chancen nutzt, die er kriegt. Das passiert am ehesten in den genannten Wettbewerben.

Schließlich kann man auch mit einem Tor im Finale des Carabao Cups positive Schlagzeilen wie die alten Ajax-Kollegen schreiben.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.