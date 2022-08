München - Beim englischen Rekordmeister Manchester United läuft der Umbau unter dem neuen Trainer Erik ten Hag bislang überhaupt nicht nach Plan.

Nach einer 1:2-Heimniederlage zum Saisonauftakt der Premier League gegen Brighton & Hove Albion gab es am zweiten Spieltag einen noch deutlich heftigeren Dämpfer für die "Red Devils". United verlor auswärts beim FC Brentford mit 0:4 - es war saisonübergreifend sogar schon die siebte Auswärtsniederlage in Folge für den stolzen Klub in der Premier League.

Ten Hags Straftraining: Laufeinheit über 13,8 Kilometer

Im Anschluss an dieses Debakel in Brentford strich ten Hag den eigentlich freien Tag seiner Stars um Cristiano Ronaldo. Stattdessen hatte der Niederländer eine Trainingseinheit angesetzt, die es in sich hatte.

Berichten zufolge mussten die United-Profis dabei eine Laufeinheit über exakt 13,8 Kilometer bestreiten. Der Hintergrund: Diese 13,8 Kilometer entsprachen exakt der Differenz in der gesamtmannschaftlichen Laufleistung zwischen Brentford und Manchester United.

Eine deutliche Spitze des Trainers gegen seine eigenen Spieler.

Nach Fehlstart: Angstgegner FC Liverpool kommt nach Manchester

Auf Manchester United wartet nach dem Fehlstart in die Premier League am dritten Spieltag nun das Heimspiel gegen Vizemeister FC Liverpool (Montag, 22. August, ab 21 Uhr im Liveticker).

In diesem Duell gegen die "Reds" war Manchester United in der Vorsaison komplett chancenlos, verlor in der Premier League zunächst mit 0:5 zuhause und in der Rückrunde mit 0:4 an der Anfield Road.

