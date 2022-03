München - Bei Manchester United ist Harry Maguire nicht nur der Kapitän, sondern mit einer Ablösesumme von kolportierten 87 Millionen Euro auch noch der teuerste Verteidiger der Welt.

Dennoch soll der 28-Jährige derzeit beim englischen Rekordmeister intern in der Kritik stehen.

ManUtd-Stars über Maguire: "Entspricht nicht Standard des Klubs"

Laut eines Berichts der britischen Zeitung "Times" kritisieren einige seiner Mitspieler intern, dass der 1,94-Meter-Hüne trotz schwankender Leistungen immer wieder aufgestellt werde.

Viele der Auftritte Maguires in der jüngeren Vergangenheit sollen laut des Berichts nach bei den Mitspielern den Eindruck erweckt haben, dass "diese nicht den Standards des Kubs entsprachen".

Rangnick weiterhin in der Kritik

Durch die in der Mannschaft offenbar kontrovers diskutierte Personalie Maguire rückt auch Interimscoach Ralf Rangnick in den Fokus und zunehmend in die Kritik. Der deutsche Trainer stützte Maguire nicht nur in seinem Amt als Kapitän der "Red Devils", sondern vertraute dem Nationalspieler trotz durchwachsener Leistungen weiterhin.

"Wenn United auch nur annähernd das Geld für Harry Maguire zurückbekommt, müssen sie darüber nachdenken", spricht etwa Experte und Ex-ManUtd-Profi Paul Parker bereits von einem möglichen Verkauf Maguires. Parker sieht Maguires Konkurrenten Raphael Varane und Victor Lindelöf als potenzielles zukünftiges Innenverteidiger-Paar bei United und vergleicht sie mit dem Engländer: "Wir sprechen von Spielern, die definitiv agiler, ein bisschen schneller und bessere Verteidiger in Eins-gegen-Eins-Situationen sind."

